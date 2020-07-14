Компания Moneyveo помогла прекратить деятельность организованной преступной группировки

Деньги

Вместе с развитием онлайн-технологий растет и необходимость в борьбе с кибермошенничеством. Особенно это актуально для предприятий, предоставляющих в интернете услуги, связанные с платежами. Онлайн-преступники для воплощения своих мошеннических схем чаще всего используют имена брендов-лидеров рынка. Крупным предприятиям, в том числе компании Moneyveo, постоянно приходится противостоять киберпреступности.

Борьба с мошенниками и защита потребителей является важным направлением стратегии и постоянной, системной задачей в работе Moneyveo. На своем сайте компания даже создала страницу antifraud.moneyveo.ua, через которую принимает обращения о фиктивно оформленных кредитах и информирует читателей о новых схемах мошенничества в интернете.

Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами в случае выявления мошеннических действий, связанных с онлайн-кредитами. Так, в июне 2020 г. Moneyveo помогла раскрыть деятельность организованной преступной группировки в г. Кривой Рог. Мошенники обманом получали данные интернет-пользователей и оформляли на них кредиты в различных онлайн-сервисах.

«Недавно наше управление успешно раскрыло деятельность организованной преступной группировки, — сообщает заместитель начальника Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области ГКП ЧП Украины Евгений Бакшеев. — К раскрытию злоумышленников активно подключилась финтехкомпания Moneyveo. Своевременное и оперативное информирование с ее стороны позволило обезвредить мошенников и предотвратить новые преступления».

CEO Moneyveo Алене Андрониковой была вручена благодарность за сотрудничество от Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области ГКП ЧП Украины.

Moneyveo занимается онлайн-кредитованием. Сейчас ее услугами пользуются уже более 920 000 украинцев, и эта цифра продолжает увеличиваться. Компания заботится о безопасности информации, которую клиенты оставляют в ее сервисе. Moneyveo инвестирует в защиту данных более 33% своего IТ-бюджета. Это большая цифра, учитывая то, что стандарт на рынке составляет менее 10%.

Важным направлением работы Moneyveo в борьбе с мошенничеством являются системные действия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности украинцев. Недавно с этой целью компания запустила совместно с Министерством цифровой трансформации образовательной сериал о кибербезопасности. Блиц-выпуски «Киберняни» просто и понятно рассказывают о том, как защитить от онлайн-мошенников свои деньги и личные данные. В сериале упоминается и о распознавании методов мошенничества, которые использовали упомянутые выше преступники из Кривого Рога.

Рассчитывая на доверчивость и неопытность потребителей онлайн-услуг, мошенники заманивают своих жертв на фейковые сайты, чтобы получить доступы к аккаунтам в финансовых сервисах и приложениях; предлагают переходить по опасным ссылкам; атакуют сообщениями с «выгодными» предложениями в мессенджерах, социальных сетях; звонят от имени банков, придумывая проблемы с банковскими картами и т. п. Методов много, а задача одна: завладеть конфиденциальной информацией потребителей услуг, которая дает доступ к их счетам.

Moneyveo как компания, отвечающая за безопасное хранение личных данных сотен тысяч украинцев, не устает напоминать потребителям услуг об основных правилах безопасного поведения: «Чтобы не стать жертвой преступников, ни в коем случае никому не сообщайте свою конфиденциальную информацию. К ней относятся сведения из паспорта, ИНН, карточные данные. Также важно ограничивать круг лиц, которым вы предоставляете номер телефона, привязанный к счету в банке или, например, к сервису онлайн-кредитования. Получив предложение со слишком выгодными условиями, позвоните в компанию, от имени которой оно поступило, и убедитесь в существовании акции. Однако звоните исключительно по телефону, который найдете на официальном сайте организации. Если же нет возможности звонить, вы всегда найдете информацию о промо-мероприятиях на сайте компании или на ее официальных страницах в социальных сетях».

По словам представителя компании, если к вам обращаются с подозрительным предложением, не спешите реагировать так, как от вас ждут. Дайте себе время подумать, проверить данные или задать вопросы, которые помогут убедиться в правдивости ситуации: «Помните, что ни один банк или другое финансовое учреждение не будет звонить вам с вопросами о паролях, кодах, ПИН-кодах, сроке действия карты и т. п. Реальные компании предупреждают клиента о проблемах с обслуживанием исключительно через официальное письмо или звонок с приглашением посетить отделение организации и решить вопрос.

Берегите личные данные, повышайте свою финансовую грамотность и рассказывайте о методах защиты близким".

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