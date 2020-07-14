Незаконная стройка в Жулянах грозит местным жителям очередной катастрофой, — СМИ

Общество и люди

Жители микрорайона Жуляны в Соломенском районе Киева бьют тревогу, призывая киевского городского голову, контролирующие службы и архитектурно-градостроительные инстанции столицы незамедлительно остановить незаконное строительство многоквартирной высотки на участке ул. Вишневой, 6−8, которое грозит новой трагедией. Об этом сообщает «Прямий».

В обращении к городским властям жители Жулян указывают, что строительные работы проводятся с нарушением требований законодательства, несут реальную угрозу не только собственникам соседних земучастков, но и всему микрорайону. Возведение дома на 50 квартир происходит с нарушениями санитарных, экологических и противопожарных норм, что может привести к экологической катастрофе и инфраструктурному коллапсу.

«Застройщик возводит многоэтажку на расстоянии менее одного метра от соседних земучастков. Пятно застройки фактически соответствует площади земли, что исключает возможность оборудования паркомест, зеленой зоны, игровых площадок и другой придомовой инфраструктуры. Более того, застройщиком не предусмотрено подключение комплекса к центральным сетям канализации, что приведет к серьезным экологическим и санитарно-эпидемиологическим последствиям для микрорайона в результате наполнения поверхностных вод и грунта прилегающих земучастков фекалиями», — говорится в материале.



Как пишет «Прямий», жители Жулян выяснили, что собственником участков является физическое лицо Анастасия Стасенкова, которая передала их для застройки физлицу Виталию Петренко, а работы ведет ООО «Строительная Компания-Парк» (ЕГРПОУ 32 425 018).

«Департамент ГАСИ города Киева проинформировал жителей, что не выдавал и не регистрировал разрешительных либо декларативных документов на право выполнения застройщиком подготовительных либо строительных работ. Департамент градостроения и архитектуры КГГА также не выдавал градостроительных условий и ограничений на застройку земельных участков по ул. Вишневой, 6−8, что подтверждается отсутствием соответствующих записей в реестре. Таким образом, строительство ведется абсолютно незаконно», — говорится в материале.

По сообщениям местных жителей, над реализацией проекта не ведется авторский и технический контроль, работы выполняют наемные, официально нетрудоустроенные застройщиком рабочие, которые живут на стройплощадке. Высотные работы выполняются ими без страховки, что в любой момент может привести к несчастным случаям.

На данный момент Соломенским отделением полиции ГУНП в Киеве начато уголовное производство по факту самоуправства, связанного с проведением строительных работ без разрешительных документов.

Местные жители надеются, что городские власти не допустят новой волны строительного хаоса и открытого противостояния людей с нелегальными застройщиками в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко сдержит свое слово и лично предотвратит угрожающую ситуацию.

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