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Пока мама была на работе: под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю девочку
14 июля, около 3 часов ночи, в отдел полиции обратилась жительница райцентра Новая Одесса Николаевской области. Женщина сообщила, что ее 13-летнюю дочь изнасиловал местный житель. (На днях в Одессе задержали насильника 16-летней девушки.)
Со слов девочки, за полночь к ним в дом пришел 44-летний знакомый матери. Женщина была на суточном дежурстве, и ребенок дома находился сам. Узнав об этом, мужчина напал на девочку и изнасиловал. На крики о помощи прибежал сосед этой семьи. Насильник сбежал, а сосед позвонил в полицию и матери потерпевшей. Женщина тут же прибежала домой.
Полицейские уголовного розыска оперативно задержали педофила.
Теперь ему по статье «Изнасилование малолетней» Уголовного кодекса грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней школьницы. Ему инкриминируют еще восемь подобных эпизодов.
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