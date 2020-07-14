Соинвестор Sky Mall Тедер был осужден за взятку мэру Таллинна, — СМИ

Деньги

Соинвестор киевского торгового центра Sky Mall, эстонский бизнесмен Хиллар Тедер был осужден за взяточничество у себя на родине в Эстонии. Об этом сообщает «Апостроф».

Так, согласно материалам судебного дела, Хиллар Тедер был признан виновным в даче взятки мэру Таллинна, лидеру Центристской партии Эдгару Сависаару. Тедер избежал наказания в виде лишения свободы на 5 лет, поскольку принял решение сотрудничать со следствием. Он полностью признал свою вину и выплатил штраф в размере 200 тысяч евро.

«Судя по материалам суда Эстонии и по его делам в Украине, Тедер — типичный «решала-рецидивист», — отмечает издание.

Как отмечается в материале, уголовное дело против Тедера было заведено после того, как он, его жена и сын хотели обменять свою недвижимость в Таллинне на недвижимость, принадлежащую городу. Но Тедер не пошел формальным и законным путем, чтобы добиться желаемого.

Финансовый секретарь Центристской партии Эстонии и председатель Таллиннского городского собрания Калев Калло предложил выступить посредником между Тедером и мэром Таллинна, чтобы городские власти без проблем решили дело об обмене недвижимостью.

«Калло и мэр в Таллинна встретились в кабинете мэра. В материалах суда есть аудио-записи их разговора, на которых слышно, как Калло убеждает Сависаара отдать Тедеру городскую недвижимость в обмен на деньги, которых партии очень не хватало для проведения предвыборной рекламной кампании. Во время встречи Тедера, Калло и Сависаара все трое придумали схему выплаты взятки: Тедеру предложили выдать фиктивный заем компании Midfield во главе с давним рекламистом Центристской партии Пааво Петтаем. И Тедер сделал это, но попался на мелочи», — говорится в материале.

Как пишет журналист, Тедер был уверен, что все останется в секрете и стал жертвой то ли незнания законов мэром Таллинна и руководством Центристской партии, то ли слепой веры в их безнаказанность. Однако выяснилось, что по законам Эстонии такое финансирование рекламной кампании партий запрещено, так как партии могу брать займы только в кредитных учреждениях: «После обысков у себя дома и после продолжительного публичного судебного процесса Сависаар и Тедер были признаны виновными. Мэр эстонской столицы избежал тюрьмы в силу своего слабого здоровья и возраста, а Тедер выплатил крупный штраф. Если он будет замешан хотя бы в еще одном коррупционном деле, его ждет длительное тюремное заключение».

Ранее совладелец ТЦ Sky Mall Андрей Адамовский рассказал про историю 10-летнего спора между совладельцами одного из крупнейших ТРЦ Киева. По словам Адамовского, эстонский инвестор Хиллар Тедер пытался купить публикации у известных блогеров, чтобы распространять недостоверную информацию о нем.

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