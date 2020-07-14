- 16:54 Под Киевом банда боксеров забила до смерти 33-летнего сотрудника фискальной службы
- 16:36 Дело Гримчака: суд принял новое решение по бывшему чиновнику
- 16:36 СБУ задержала автора скандальных «пленок Ермака»: первые детали
- 16:27 Свитолина вышла в финал престижного турнира в Германии
- 16:22 Подписание закона о легализации игорного бизнеса заблокировали
- 16:20 В Украине утвердили новый показатель среднемесячной зарплаты для начисления пенсий
- 16:08 Отель Ярославского Kharkiv Palace Hotel 5* готовится к открытию казино
- 15:48 На границе с Венгрией застряли больше 200 авто: что произошло
- 15:47 В Харькове напали на журналистов, снимавших сюжет о самоубийстве женщины: инцидент попал на видео
- 15:37 Карантин в Киеве может затянуться на полтора года
- 15:32 Ситуация тревожная: в Закарпатье привлекают дополнительные больницы для лечения COVID-пациентов
- 15:27 Соинвестор Sky Mall Тедер был осужден за взятку мэру Таллинна, — СМИ
Отель Ярославского Kharkiv Palace Hotel 5* готовится к открытию казино
В группе DCH Александра Ярославского готовятся к открытию казино в принадлежащем бизнесмену Kharkiv Palace Hotel 5*. Это первый luxury-отель в Харькове, который был построен Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012. Его наличие в городе было требованием УЕФА. Только в этом случае Харьков получал право принять матчи турнира, поскольку УЕФА были необходимы условия для размещения региональной штаб-квартиры. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Объем инвестиций в строительство Kharkiv Palace Hotel 5* составили 126 млн долларов, что позволило создать архитектурную достопримечательность за счет использования высококлассных материалов и передовых дизайнерских решений. Зал, предназначенный для работы казино, признан специалистами одним из лучших в Европе.
«Мы больше 8 лет ждали сегодняшнего дня. Очень обидно видеть, что в отеле есть важная для гостей возможность проведения досуга и ей нельзя воспользоваться. Многие иностранные постояльцы спрашивали нас: почему так? Как может быть, что в пятизвёздочном отеле есть такой прекрасный зал для казино, а самого казино нет? И нам сложно было что-то ответить… Поэтому мы всегда последовательно отстаивали идею социально ответственной легализации казино и имели на руках четкую дорожную карту, как быстро организовать работу по этому направлению», — говорит генеральный менеджер отеля Атис Захаранс.
В DCH сообщают, что уже имеют договоренность с профильным оператором, имеющим международный опыт, и рассчитают, что казино в Kharkiv Palace Hotel 5* заработает в самые сжатые сроки.
Напомним, что Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине» был принят 15 мая 2009 г.
В преддверии Евро-2012 предпринимались попытки легализировать работу казино в пятизвездочных отелях, но процесс не был завершен.
Kharkiv Palace Hotel 5* удостоен многих отраслевых наград — как национальных, так и международных. Среди них премия International Hospitality Awards в категориях Best Business Hotel 5* 2019, 2018, Best MICE Hotel 2019, 2018, сертификация China Outbound Tourism Quality Service Certification и другие. Здесь базируется региональный офис Европейского банка реконструкции и развития, останавливаются главы государств и высокопоставленные дипломаты, проводятся масштабные деловые и светские мероприятия. Отель по праву считается одним из наиболее престижных центров культурной жизни Харькова и Украины.
Александр Ярославский входит в топ-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. Инвестиционный портфель принадлежащей ему группы DCH (www.dch.ua) включает активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. Инвестировал более $ 1 млрд. в развитие экономики Харьковщины. В период подготовки Харькова к Евро-2012 был генеральным инвестором и координатором этого процесса. За счет $ 300 млн инвестиций и организационных усилий Александра Ярославского в Харькове были построены современные аэропорт и стадион, первый luxury-отель, другие объекты сопутствующей инфраструктуры.296
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!