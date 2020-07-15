Мать задушила 10-летнего сына и перерезала себе вены: подробности трагедии в Харькове

В Новобаварском районе Харькова в частном доме по Тбилисскому проулку найдены мертвыми мать с ребенком. О случившемся в полицию сообщил брат погибшей. Также обнаружена предсмертная записка, в которой женщина просила никого не винить в произошедшем. (Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании в Харькове голой женщины, которая несла в пакете голову своей дочери.)

37-летняя харьковчанка с двумя сыновьями, которых она воспитывала без отца, проживала вместе с братом и матерью. В тот день бабушка с младшим внуком ушли в гости — видимо, это и спасло жизнь мальчику. Отсутствовал и брат. Вернувшись же вечером 13 июля домой, он обнаружил сестру в ванной с перерезанными венами и позвонил в полицию. Спасать женщину уже было поздно.

Осмотрев помещение, в одной из комнат на кровати правоохранители обнаружили тело 10-летнего сына погибшей: по мнению экспертов, он был задушен. Как предполагает полиция, — собственной матерью. Среди собранных на месте улик — предсмертная записка, в которой женщина извинилась за то, что сделала, и попросила никого больше в этом не винить.

Погибшая неофициально подрабатывала швеей, была адекватной, алкоголем не злоупотребляла, наркотиков не принимала, проблем с законом не имела, любила своих детей и хорошо за ними ухаживала. Никита (погибший мальчик) был смышленым ребенком, неплохо учился, любил гонять на велосипеде. По словам опрошенных соседей, семья была несколько нелюдимой, но ничего предосудительного за ними не замечали. Погибшая часто по-соседски просила в долг, но всегда возвращала деньги. В то же время в последние полгода у нее были большие финансовые проблемы. Женщина набрала огромное количество долгов в разных кредитных учреждениях, вернуть которые не могла. Из-за этого у нее было депрессивное состояние, рассказали «ФАКТАМ» в отделе коммуникации Харьковского областного главка полиции.

Рассматривается несколько версий произошедшего, но основной пока считается убийство матерью сына и затем самоубийство. Открыто уголовное производство по факту убийства мальчика. А также по факту смерти его матери (по статье «Убийство» с пометкой «Самоубийство»). Однако квалификация второго может быть изменена: есть веские основания считать, что женщину осаждали коллекторы. Если это будет доказано, то угрожавшим ей людям могут инкриминировать доведение до самоубийства. Пока, однако, следствие не может нормально поговорить с родными погибших — люди шокированы произошедшим.

Под горячую руку брата погибшей харьковчанки попали и журналисты, не вовремя отреагировавшие на «высказанное в нецензурной форме» предложение убираться от их дома. Когда несколько телегрупп 14 июля собралось в Тбилисском проулке, мужчина вышел к ним и заявил, чтобы они убирались, а не искали тут сенсацию. Журналисты отошли не очень далеко и вызвали полицию. После чего мужчина с подоспевшими товарищами бросили в них несколько камней и повредили автомобиль телеканала АТН. Поскольку во время конфликта пропал телештатив, правоохранители по заявлениям журналистов открыли уголовные производства по фактам кражи и препятствования профессиональной журналистской деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другой трагедии: шестилетний мальчик, до полусмерти избитый своим крестным отцом, умер в больнице.

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