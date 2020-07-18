Хроники коронавируса: вторая волна в Бельгии и Испании

В пятницу, 17 июля, число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило новую психологическую отметку и составило 14 миллионов 106 тысяч человек. Этот показатель продолжает стабильно расти на миллион человек каждые четыре дня! Количество смертей среди больных с COVID-19 достигло почти 600 тысяч. Выздоровели 8,4 миллиона пациентов. Уровень смертности составляет 7%.

Активными или незавершенными являются 5 миллионов 117 тысяч случаев. Из них почти 60 тысяч больных находятся в очень тяжелом или критическом состоянии.

Первое место в мире по числу инфицированных коронавирусом занимают США — 3 миллиона 746 тысяч 288 человек. За последние сутки выявлено 51 тысяча 263 новых случая. При этом за предыдущие 24 часа в Соединенных Штатах был установлен новый суточный рекорд по данному показателю — 74 тысячи 500 заболевших! В стране скончались 141 тысяча 690 пациентов с COVID-19. Все это заставляет власти искать различные пути борьбы с распространением вируса. Проблема, однако, заключается в том, что федеральное правительство за все время пандемии так и не стало вводить единые ограничительные меры. Эти занимаются губернаторы. Вот и сейчас только немногим больше половины из 50 американских штатов сделали обязательным ношение масок. К этой группе последним присоединилась Луизиана, где власти предписали носить маски в публичных местах и в помещениях. В штате были закрыты все бары. А вот в соседней Джорджии губернатор-республиканец Брайан Кем оспорил в суде решение мэра-демократа города Атланта Кишы Ланс Боттомс об обязательном ношении масок.

Зато президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в защитной маске. Это произошло во время его визита в военный госпиталь имени Уолтера Рида неподалеку от Вашингтона. Трамп заявил, что при общении с ранеными необходимо думать об их безопасности. «Я никогда не был против масок, но я уверен, что им нужно свое время и место. Я думаю, что, когда ты находишься в госпитале, особенно в том, где тебе нужно разговаривать со множеством солдат и людей, которым только что сделали сложные операции, надеть маску будет великолепно», — заявил Трамп.

На втором месте в мире находится Бразилия. В этой стране число инфицированных превысило 2 миллиона человек — 2 миллиона 21 тысяча 834 зараженных. Скончались 77 тысяч больных. При этом президент Жаир Болсонару продолжает настаивать на безобидности вируса, хотя неделю назад его личный тест на коронавирус оказался положительным. Спустя несколько дней он сдал тест повторно. Результат снова был положительным. Болсонару утверждает, что чувствует себя хорошо.

Индия стала третьей страной в мире, в которой число инфицированных превысило миллион. Точное количество случаев заражения коронавирусом составляет здесь теперь 1 миллион 40 тысяч 457 человек. При этом по такому показателю как суточный прирост новых случаев Индия уступает только США. За последние 24 часа в стране добавилось еще 34 тысячи 820 инфицированных. Скончались за время пандемии 26 тысяч 285 больных.

В Африке хуже всего обстоят дела в ЮАР. Страна вышла на шестое место в мире — 337 тысяч 594 инфицированных. Ежедневно фиксируется примерно 13 тысяч новых случаев. Смертность при этом относительно невысокая. За все время пандемии умерли 4 804 пациента.

В 22 странах мира число зараженных коронавирусом перевалило за отметку 100 тысяч человек. Пять стран находятся в Южной Америке — Бразилия, Перу (пятое место, 341 тысяча 586 инфицированных), Чили (седьмое место, 326 тысяч 539 инфицированных), Колумбия (19-е место, 173 тысячи 206 инфицированных), Аргентина (20-е место, 114 тысяч 783 инфицированных). Три страны расположены в Северной Америке — США, Мексика (восьмое место, 324 тысячи 42 инфицированных), Канада (21-е место, 109 тысяч 516 инфицированных). Шесть стран в Европе — Россия (четвертое место, 759 тысяч 203 инфицированных), Испания (девятое место, 307 тысяч 335 инфицированных), Великобритания (10-е место, 293 тысячи 239 инфицированных), Италия (14-е место, 243 тысячи 967 инфицированных), Германия (16-е место, 202 тысячи 337 инфицированных), Франция (18-е место, 174 тысячи 674 инфицированных). Семь стран — это Азия и Ближний Восток: Индия, Иран (11-е место, 269 тысяч 440 инфицированных), Пакистан (12-е место, 259 тысяч 999 инфицированных), Саудовская Аравия (13-е место, 245 тысяч 852 инфицированных), Турция (15-е место, 217 тысяч 799 инфицированных), Бангладеш (17-е место, 199 тысяч 357 инфицированных), Катар (22-е место, 105 тысяч 898 инфицированных).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что в Англии можно снова свободно пользоваться общественным транспортом. С 1 августа работодатели сами смогут решать, в каком режиме должны работать их сотрудники — удаленном или в офисах. Также с 1 августа разрешено возобновить работу большинству развлекательных заведений, включая боулинги, ледовые катки и казино. Также вновь смогут открыться салоны красоты. Закрытыми останутся пока ночные клубы и детские игровые площадки в помещениях.

При этом Джонсон высказал, по мнению многих, оптимистический прогноз. Британский премьер считает, что с октября жители королевства смогут свободно посещать спортивные состязания и концерты на стадионах, а к Рождеству жизнь практически вернется в нормальное русло. Между тем СМИ тут же напомнили, что Британия занимает первое место по смертности от коронавируса в Европе — 45 тысяч 233 больных скончались.

Также есть несколько негативных примеров того, к чему привели ослабления ограничительных мер в ряде европейских стран. В Испании за сутки было выявлено 580 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала мая. И он серьезно напугал власти. В Барселоне власти собираются резко ограничить передвижение людей по городу. Вновь растет число новых случаев заражения и в Италии — 230 человек за сутки. В Бельгии всерьез предупреждают о том, что начинается вторая волна. По данным ведущего вирусолога страны Марка Ван Раста, за последнюю неделю рост случаев заражения составил 32%. Это очень высокий показатель, предупредил специалист.

Среди бывших советских республик по-прежнему лидирует Россия. Казахстан обогнал Беларусь и вышел на второе место (29-е в общем списке стран мира) — 66 тысяч 895 зараженных. Напомним, это вынудило власти республики повторно ввести жесткий карантин на всей территории страны. В Беларуси 65 тысяч 782 инфицированных. За ней следует Украина (35-е место в общем списке, 57 тысяч 264 зараженных).

Далее идут Армения (49-е место, 34 тысячи), Азербайджан (53-е место, 26 тысяч 636), Молдова (58-е место, 20 тысяч 494), Узбекистан (64-е место, 15 тысяч 482), Киргизия (69-е место, 13 тысяч 102), Таджикистан (87-е место, 6 786), Эстония (115-е место, 2 020), Литва (122-е место, 1 908), Латвия (135-е место, 1 185), Грузия (143-е место, 1 010).

При этом в Киргизии за июль число заболевших Covid-19 выросло в четыре с половиной раза! Система здравоохранения страны перестала справляться с нагрузкой, и в результате у многих жителей началась паника.

А вот Туркмения остается едва ли не единственно страной в мире, власти которой продолжают утверждать, что на ее территории нет и не было ни одного случая заражения коронавирусом. При этом президент республики Гурбангулы Бердымухамедов впервые был показан в эфире местного телевидения в маске на лице. Он ловил рыбу в полном одиночестве.

В репортаже объявили, что президент надел маску, чтобы защититься от «кишащей вирусами пыли». После этого объявили о введении в стране правил о ношении масок и социальном дистанцировании, а также о закрытии всех ресторанов, кафе и рынков. В другом телерепортаже туркменский государственный канал показал, как два самолета опрыскивают с воздуха дезинфекторами безлюдные деревни.

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