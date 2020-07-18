Украинец из «Динамо» и бразилец из «Шахтера» претендуют на престижную награду Golden Boy (фото, видео)

Два представителя украинской премьер-лиги — 19-летний полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили и 20-летний игрок средней линии «Шахтера» Тете — включены в расширенный список 100 претендентов на престижную награду Golden Boy, ежегодно вручаемую лучшему молодому футболисту до 21 года, который выступает в Европе.

В нынешнем чемпионате Украины бразильский легионер «Шахтера» провел 25 матчей, забил семь мячей и шесть раз удачно ассистировал партнерам. В активе динамовца, ставшего прошлым летом в составе сборной Украины чемпионом мира U20 и забившего шикарный гол в финале с Южной Кореей, одна результативная передача в девяти встречах.

Как известно, референдум с 2003 года проводит итальянское издание Tuttosport, при определении лауреата опрашивающее журналистов ведущих спортивных СМИ Старого Света.

Похоже, наиболее реальные шансы выиграть Golden Boy у кого-то из восходящих звезд европейского футбола — Альфонсо Дэвиса («Бавария»), Ансу Фати («Барселона»), Фила Фодена («Манчестер Сити»), Эрлинга Холанда («Боруссия» Д.), Каллума Хадсона-Одои («Челси»), Мейсона Гринвуда («МЮ»), Родриго Гоэса («Реал»), Джейдона Санчо («Боруссия» Д.) или Винисиуса Жуниора («Реал»).

Список претендентов на награду Golden Boy-2020

Отметим, что в прошлом году награду получил португальский нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш, перешедший из «Бенфики» за 126 млн евро (в числе претендентов на приз был украинский вратарь Андрей Лунин).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «дубль» Георгия Цитаишвили принес «Динамо» победу над «Олимпиком».

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