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Происшествия

В Затоке ночью расстреляли супружескую пару: подозреваемого задержали по горячим следам

11:45 20 июля 2020
Пистолет

Выстрелы раздались в ночь на понедельник, 20 июля, в курортном поселке Затока, где в это время бушевал пожар сразу на двух базах отдыха. Сообщение о стрельбе около четырех часов утра получил наряд нацгвардейцев от дежурного по станции местной туристической полиции.

«Прибыв по адресу, гвардейцы обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины. Как выяснилось, это супруги. В ходе опроса граждан, проживающих в кооперативе „Рассвет“, удалось узнать, что накануне у них произошел конфликт с неизвестным гражданином, который передвигается на автомобиле Lexus серебристого цвета», — сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.

Через некоторое время правоохранители остановили авто, поскольку поведение водителя вызвало подозрение. В ходе беседы с автомобилистом выяснилось, что ему позвонил знакомый и сообщил, что совершил преступление — застрелил супругов. Благодаря этой информации нацгвардейцы сумели узнать адрес этого человека и задержали его по подозрению в совершении двойного умышленного убийства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании подозреваемого в двойном убийстве в Славутиче Киевской области. Тела мужчины и женщины, закопанные в лесу, были найдены 17 июня.

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