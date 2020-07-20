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В Затоке ночью расстреляли супружескую пару: подозреваемого задержали по горячим следам
Выстрелы раздались в ночь на понедельник, 20 июля, в курортном поселке Затока, где в это время бушевал пожар сразу на двух базах отдыха. Сообщение о стрельбе около четырех часов утра получил наряд нацгвардейцев от дежурного по станции местной туристической полиции.
«Прибыв по адресу, гвардейцы обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины. Как выяснилось, это супруги. В ходе опроса граждан, проживающих в кооперативе „Рассвет“, удалось узнать, что накануне у них произошел конфликт с неизвестным гражданином, который передвигается на автомобиле Lexus серебристого цвета», — сообщили в Южном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.
Через некоторое время правоохранители остановили авто, поскольку поведение водителя вызвало подозрение. В ходе беседы с автомобилистом выяснилось, что ему позвонил знакомый и сообщил, что совершил преступление — застрелил супругов. Благодаря этой информации нацгвардейцы сумели узнать адрес этого человека и задержали его по подозрению в совершении двойного умышленного убийства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании подозреваемого в двойном убийстве в Славутиче Киевской области. Тела мужчины и женщины, закопанные в лесу, были найдены 17 июня.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..