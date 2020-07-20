Как защититься от клещей: простые советы и адреса травмпунктов в Киеве

Клещи — переносчики серьезных болезней: болезни Лайма — среди людей, пироплазмоза — среди собак. В некоторых регионах насекомые распространяют клещевой энцефалит, туляремию и прочее.

Киевлянам снова напомнили о необходимости придерживаться простых советов, чтобы минимизировать риски укусов клещей. Предупреждая горожан, директор столичного департамента здравоохранения Валентина Гинзбург рассказала, что в Украине сезонная активность клещей наблюдается с марта по ноябрь. На Киевщине врачи обычно отмечают два пика обращений людей, которых укусили эти насекомые: апрель-май и конец лета — начало осени.

Чтобы защититься от клещей, следует придерживаться простых рекомендаций:

перед выездом на природу одеваться в светлую одежду (на ней легче заметить насекомое) с длинными рукавами, прилегающую к телу, не забывать и о головном уборе;

во время прогулок часто осматривать себя и попутчиков (особенно тщательно обследовать участки кожи, покрытые волосами);

место для привала или пикника освободить от сухой травы, веток в радиусе 20−25 м;

вернувшись с прогулки, нужно снять одежду и тщательно ее осмотреть, выстирать и прогладить (вытряхивание одежды не поможет избавиться от клещей);

домашних питомцев после прогулки также нужно осмотреть перед тем, как впустить в дом;

лучше использовать репелленты, отпугивающие клещей (препараты, купленные в аптеках, наносить по инструкции), а при аллергической реакции обращаться к врачу.

Если все-таки клещ впился, его нужно снять как можно быстрее в любом травмпункте столицы. Там место укуса обработают, дадут рекомендации. Если же удаление насекомого проводить самостоятельно, то нужно раскачивать его из стороны в сторону пальцами, обернутыми марлей, или пинцетом, петлей из нитки (ее закрепляют между хоботком клеща и кожей человека). Удалять насекомое нужно медленно и вместе с хоботком, а затем место укуса обработать 3-процентным раствором йода, спиртом или одеколоном. После всей процедуры руки тщательно вымыть с мылом.

После укуса клеща следует наблюдать за самочувствием. Если оно ухудшилось (голова болит, температура, слабость, симптомы простуды), обратиться к врачу и обязательно сообщить об укусе. Если не проходит покраснение, пятно чешется и разрастается, то это может свидетельствовать об инфицировании.

Место укуса может покраснеть и увеличиться до 6 см, а может вообще не беспокоить. То есть не обязательно при заражении должны быть проявления на коже и другие симптомы.

Сейчас уже отработан четкий алгоритм действий после укуса клеща. Каждый, с кем это случилось, должен обследоваться на антитела к боррелиозу, сдать кровь через три недели после инцидента — это необходимо, чтобы не пропустить опасной болезни.

Справка. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia, переносимое клещами. Боррелии попадают в кровь жертвы при укусе инфицированным членистоногим. Болезнь Лайма является самым распространенным среди заболеваний, передаваемых клещами. На ранних стадиях признаки включают сыпь в виде мигрирующей эритемы. Она может сопровождаться спустя несколько недель или месяцев неврологическими, кардио- или ревматологическими отклонениями. Исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции. Несвоевременная и неадекватная терапия может привести к развитию «поздней стадии», которая трудноизлечима и может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего.

Адреса травмпунктов:

Голосеевский район — Киевская городская клиническая больница (КГКБ) № 10, Голосеевский проспект, 59а;

Дарницкий район — КГКБ № 1, Харьковское шоссе, 121;

Деснянский район — Поликлиника № 2, улица Драйзера, 19;

Днепровский район — Больница скорой медпомощи, улица Братиславская, 3;

Оболонский район — КГКБ № 8, улица Кондратюка, 6/8;

Подольский район — Центральная районная поликлиника, улица Мостицкая, 9;

Печерский район — КГКБ № 12, улица Подвысоцкого, 4а;

Святошинский район — КГКБ № 7, улица Котельникова, 95;

Соломенский район — КГКБ № 6, проспект Комарова, 3; КГКБ № 4, улица Соломенская, 17;

Шевченковский район — КГКБ № 9, улица Рижская, 1; Поликлиника № 1, улица Б. Хмельницкого, 37;

Детская больница «Охматдет», улица Черновола, 28/1.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский рассказал, нужно ли сдавать на анализ мертвого клеща и о симптомах боррелиоза, а также о других инфекционных заболеваниях, в том числе о COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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