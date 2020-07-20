Сделано в Украине: робот-медбрат может работать в инфекционной больнице (фото)

«Здравствуйте, чем могу помочь?» — спросил меня робот Хьюго, когда я переступил порог одного из киевских коворкингов (коллективных офисов). Рядом с роботом стоял человек, который его придумал, — предприниматель и инноватор Влад Котов.

— Хьюго оснащен искусственным интеллектом, так что с ним можно и «за жизнь» поговорить — правда, пока на несложные темы, — пояснил Влад. — Но уже сейчас некоторые его ответы содержательнее и интереснее, чем можете услышать от некоторых людей. Многие роботы умеют только то, на что запрограммированы. А наш способен обучаться — как ребенок. Поэтому, кстати, при Хьюго, как и при ребенке, нужно следить за речью — а то ведь, если электронный слух уловит плохие слова, робот запомнит их и станет употреблять (улыбается). Здесь в коворкинге Хьюго проходит тестирование в роли администратора: встречает гостей, отвечает на их вопросы, может зарезервировать для посетителя рабочее место или переговорную комнату.

— Для чего еще его можно использовать?

— Потенциально сфер применения много. Но пока мы предложим рынку три версии: администратор (он же консьерж), продавец-консультант в крупном торговом центре и медбрат. Сегодня робот существует в единственном экземпляре. Мы ищем инвесторов, чтобы получить деньги на сборку еще хотя бы 10 таких роботов. Когда они будут готовы, предложим их для пробного использования в торговые центры и супермаркеты. Роботы будут отвечать на вопросы покупателей, подскажут, где находится тот или иной товар. При необходимости человек сможет поднести товар к считывающему устройству на корпусе робота и таким образом уточнить цену. Уверен, многие люди захотят пообщаться с гуманоидом.

— Какие у него возможности как у медбрата?

— Он сможет взять на себя часть работы врача, например, во время ежедневных обходов. Особенно это актуально в инфекционных отделениях, где существует повышенный риск для медиков заразиться от пациентов, например, коронавирусом. Наш робот позволит значительно сократить непосредственный контакт врачей и медсестер с больными. У врача ведь есть определенный перечень вопросов, которые он должен выяснить о своих пациентах во время обхода. Заехать в палату и задать вопросы может электронный медбрат Хьюго. Его также можно оснастить приборами для измерения температуры, пульса, давления.

— Он сможет решить задачи посложнее: скажем, сделать укол, поставить капельницу?

— Почему бы и нет. Но для этого на него нужно установить соответствующее навесное оборудование. В США создан робот-хирург Да Винчи (на его разработку потрачено порядка 50 миллионов долларов). Он может либо проводить операции в автоматическом режиме, любо использоваться, как манипулятор, который дистанционно повторяет движения хирурга. Хьюго тоже можно было бы оснастить манипуляторами, чтобы он повторял движения медсестры. Тогда, глядя на экран, на который будет передаваться видео с камер робота, медсестра сможет выполнять свою работу, непосредственно не контактируя с пациентом.

— Как возникла идея создать Хьюго?

— Началось с того, что наш коллектив выполнил несколько заказов фирм из США и Израиля на создание роботов для доставки продуктов и уборки промышленных помещений.

Я подумал, почему бы нам не разработать собственного робота, предложив его рынку? Мои партнеры по бизнесу поддержали замысел. В команду разработчиков вошли около 10 инженеров и программистов. Нынешняя модификация Хьюго третья по счету. Первая имела дополнительную опцию — на ней человек мог ездить. Представьте, что такой робот используется в гипермаркете. Становитесь на специальную подножку, которой оснащен робот, говорите, что вам нужно доехать, скажем, к стеллажам с фруктами, и он вас туда доставит. В нынешней модификации эту функции мы не предусмотрели: ведь всегда найдутся люди, которым вздумается просто покататься на роботе, да еще и с ветерком. Однако по желанию будущих заказчиков, думаю, сможем делать роботов с опцией электротранспорта. Кстати, он способен разгоняться до 70 километров в час.

Влад Котов: «Робот умеет распознавать объекты, лица, эмоции, ездить по помещению, взаимодействовать с электронной системой «умный дом», отслеживать и анализировать обстановку»

— Сколько вложили средств в разработку Хьюго?

— Порядка одного миллиона 850 тысяч гривен. За рубежом решение подобной задачи обошлось как минимум вчетверо дороже. Мы провели опросы людей с целью выяснить, какая внешность Хьюго (название состоит из двух английских слов «humanoid» и «go») им понравится. Оказалось, многих настораживают роботы с руками и ногами. Поэтому мы сделали Хьюго без манипуляторов. Для передвижения оснастили его колесами, в которых размещены электрические двигатели. От железной головы с лампочками вместо глаз тоже отказались: вместо лица у нашего робота — планшет 13,3 дюйма. Человек может общаться с Хьюго не только голосом, но и с помощью этого планшета. Робот умеет распознавать объекты, лица, эмоции, по своему усмотрению ездить по помещению, взаимодействовать с электронной системой «умный дом», отслеживать и анализировать обстановку.

Пластиковый корпус и металлический каркас Хьюго изготовили в Украине. Электронику, электрооборудование заказали в Китае. Электронные «мозги» разместили на платформе. На нее надевается пластиковый корпус, и робот готов к использованию. Он оснащен аккумулятором, обеспечивающим восемь часов работы без подзарядки.

Планируем поставить производство наших роботов на поток. Они будут стоить порядка 10−14 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о созданном украинскими школьниками роботе для очистки океанов, который вошел в десятку лучших в мире.

Фото автора

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter