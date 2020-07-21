Легендарный Тотти забил гол-красавец в финале турнира в Риме (фото, видео)

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, легендарный футболист Франческо Тотти, который недавно признался, что чуть было не развелся с женой из-за кошки, даже после завершения карьеры продолжает блистать на футбольном поле.

Легенда «Ромы», а ныне спортивный директор римского клуба, стал победителем любительского чемпионата Рима по мини-футболу 8×8. В решающем матче команда Totti Sporting Club победила «Лацио» (2:1), а победный гол шикарным ударом со штрафного забил именно 43-летний Тотти.

После игры Франческо отметил, что «Лацио» приносит ему удачу (футболист — лучший бомбардир в истории римского дерби!). Также Тотти добавил, что если выбирать между победой в турнире и выходом «Ромы» в Лигу Европы (пока римляне, возглавляемые экс-наставником «Шахтера» Пауло Фонсекой, занимают в таблице серии А пятое место), он бы предпочел второе.

Напомним, что Франческо Тотти по прозвищу Император отыграл в «Роме» 25 (!) сезонов. В футболке «волков» он выходил на поле в 785 матчах, забив 307 мячей и отдав 139 результативных передач. Вместе с римлянами футболист стал чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе итальянской сборной Франческо провел 58 матчей, став чемпионом мира 2006 года и вице-чемпионом Европы-2000.

О бешеной популярности футболиста в столице Италии (по крайней мере, в одной части города) свидетельствует хотя бы тот факт, что в 2017 году одна из площадей Рима стала носить имя Франческо Тотти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Франческо Тотти удостоен награды президента УЕФА за преданность футболу.

Фото Twitter ФК «Рома»

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