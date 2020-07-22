Кличко расслабился и может проиграть Киев — политолог

«Создается впечатление, что Виталий Кличко уже полностью расслабился и надеется, что у него мэрство практически в кармане. Однако на его месте я бы еще не праздновал победу. Осенью ситуация может измениться и „заоблачный“ рейтинг Кличко существенно снизится. Де-факто у него есть месяц, чтобы понять, как, с кем и против кого он собирается вести эту кампанию», — заявил в комментарии журналистам кандидат политических наук, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Ростислав Балабан, передает УНН.

«По моей информации, еще несколько недель назад в Офисе президента шла речь о том, что Кличко будет идти от „Слуги народа“. Но неопределенность Кличко, его постоянное качание из стороны в сторону, заставила команду Зеленского выдвигать ему конкурентку от „Слуги народа“ Ирину Верещук. Это выдвижение — не просто шантаж Кличко должностью главы КГГА, это еще и демонстрация, что „слуги“ могут развернуть информационные атаки на мэра, если тот будет петлять между каплями. У Офиса президента одна цель — так привязать Кличко к себе, чтобы тот никогда не смог составлять конкуренцию самому Зеленскому в общеукраинском масштабе и даже не смел думать о будущем президентстве», — отмечает Балабан.

«Рейтинг в 44% - это не панацея для победы Кличко. Если Офис президента „протянет“ во второй тур какого-то из своих кандидатов, официального или технического, — а они есть, и это не секрет (не буду называть фамилии, их все и так знают), — админресурс плюс игра на разрозненность условного „электората Майдана“ может сыграть против действующего мэра. Поэтому я бы не советовал расслабляться. Здесь стратегически важно точно определить своих союзников и врагов», — отметил Балабан.

На вопрос, кто может быть союзниками Кличко, и может ли он победить в первом туре, политолог заявил, что «такое теоретически возможно, если будет высокая явка тех, с кем Кличко ассоциируется».

«Мы в принципе понимаем, кто это. Понятно, что это и „Европейская солидарность“, и другие партии, которые прошли Майдан», — считает Балабан.

«Здесь играет, в первую очередь, мировоззренческий принцип, потому что рано или поздно Кличко нужно будет определяться, какое у него будет в Киевсовете большинство, и вряд ли он готов к тому, чтобы разделять общеполитическую ответственность со „слугами народа“ или входить в коалицию с Медведчуком. Но выбор, конечно, за мэром», — добавил политолог.

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