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Спорт

Легендарный чемпион мира и Европы по футболу заразился коронавирусом (фото)

16:11 25 июля 2020
Хави

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы, бывший капитан «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда» 40-летний Хави, завершивший карьеру футболиста в прошлом году, заразился COVID-19.

«Сегодня я не смогу присоединиться к команде в момент возобновления сезона. Меня заменит Давид Пратс. Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус, который оказался положительным. К счастью, я в полном порядке, но, следуя протоколу, буду находиться на самоизоляции, пока не вылечусь. Вернусь к привычному графику и буду работать с огромным желанием, как только врачи позволят мне это сделать. Обнимаю всех, и до скорой встречи на футбольных полях!» — написал Хави на своей странице в Instagram.

Отметим, что в субботу, 25 июля, «Аль-Садд» сыграет против «Аль-Хора» в чемпионате Катара в первом поединке после возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии.

Напомним, что чемпион мира и двукратный чемпион Европы Хави с 1998 по 2015 год выступал за «Барселону» и за это время добыл с командой 25 (!) трофеев, в частности, четырежды выиграл Лигу чемпионов. С «Аль-Саддом» Хави стал чемпионом Катара, а также выиграл Кубок страны, Кубок Эмира и Кубок шейха Яссима.

В футболке «Барселоны» Хави завоевал 25 трофеев

В 2013 году Хави женился на журналистке Нурии Куниллере. В январе января 2016-го у пары родилась дочь Асия.

Недавно специалист продлил контракт с самым титулованным клубом Катара, который он возглавляет с 2019 года. При этом договор содержит опцию, позволяющую испанцу уйти в «Барселону».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский заразился коронавирусом.

Фото ФК «Барселона», Twitter ФК «Аль-Садд»

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