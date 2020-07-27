- 09:03 У легендарного чемпиона мира и Европы по футболу родился четвертый сын
- 08:56 Полное прекращение огня на Донбассе: в штабе ООС отчитались о вступлении в силу договоренности
- 08:54 Спасал внучку: в Кривом Роге утонул мужчина
- 08:29 В Сиэтле 60 полицейских ранены в ходе беспорядков, которые правоохранители назвали бунтом
- 08:24 Гривня укрепилась после выходных: курс валют 27 июля
- 07:56 Китай закрыл генкосульство США – отношения между двумя странами продолжают ухудшаться
- 07:46 Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: появились данные о состоянии зараженных курсантов
- 07:36 Криштиану Роналду отметил чемпионский титул «Ювентуса» голом и незабитым пенальти
- 07:31 Летом часто обостряется опоясывающий лишай: как он проявляется и что делать
- 07:14 Жара до +35 и грозы: синоптики рассказали о погоде в начале новой недели
- 06:55 "Амбициозная задача": украинцам пообещали повысить пенсии, но не скоро
- 06:37 "Путин – слабый лидер": Волкер предрек России незавидное будущее
Спасал внучку: в Кривом Роге утонул мужчина (фото)
В Кривом Роге на популярном месте отдыха у Гданцевской плотины утонул пожилой мужчина. Как рассказали очевидцы, дедушка пытался вытащить из воды тонувшую внучку, но в итоге не справился с сильным течением. В городе это уже второй за месяц несчастный случай на водоеме.
Телеканал «Первый городской» уточнил, что ЧП случилось около 17 часов 26 июля. Девочке выбраться на берег помог случайный прохожий. А утонувшего 65-летнего мужчину два часа спустя нашли водолазы.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям подсчитали, что с начала месяца на водоемах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка. В Новоконстантиновке 25 июля утонула молодая девушка, отдыхавшая на море вместе с друзьями. А на озере Свитязь перевернулся катамаран с детьми.
Трагедии часто случаются из-за того, что для отдыха люди выбирают не проверенные и безопасные водоемы, а ближайшие к дому. Часто в таких местах не обследовано дно и не предусмотрен спасательный пост. Спасатели просят родителей не разрешать детям купаться в водоемах без сопровождения взрослых. Детям, не умеющим плавать, опасно заходить в воду глубже, чем по пояс.
Фото one.kr.ua133
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм