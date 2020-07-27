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Происшествия

Спасал внучку: в Кривом Роге утонул мужчина (фото)

8:54 27 июля 2020
кривой рог

В Кривом Роге на популярном месте отдыха у Гданцевской плотины утонул пожилой мужчина. Как рассказали очевидцы, дедушка пытался вытащить из воды тонувшую внучку, но в итоге не справился с сильным течением. В городе это уже второй за месяц несчастный случай на водоеме.

кривой рог

Телеканал «Первый городской» уточнил, что ЧП случилось около 17 часов 26 июля. Девочке выбраться на берег помог случайный прохожий. А утонувшего 65-летнего мужчину два часа спустя нашли водолазы.

кривой рог

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям подсчитали, что с начала месяца на водоемах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка. В Новоконстантиновке 25 июля утонула молодая девушка, отдыхавшая на море вместе с друзьями. А на озере Свитязь перевернулся катамаран с детьми.

Трагедии часто случаются из-за того, что для отдыха люди выбирают не проверенные и безопасные водоемы, а ближайшие к дому. Часто в таких местах не обследовано дно и не предусмотрен спасательный пост. Спасатели просят родителей не разрешать детям купаться в водоемах без сопровождения взрослых. Детям, не умеющим плавать, опасно заходить в воду глубже, чем по пояс.

Фото one.kr.ua

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