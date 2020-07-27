Спасал внучку: в Кривом Роге утонул мужчина (фото)

В Кривом Роге на популярном месте отдыха у Гданцевской плотины утонул пожилой мужчина. Как рассказали очевидцы, дедушка пытался вытащить из воды тонувшую внучку, но в итоге не справился с сильным течением. В городе это уже второй за месяц несчастный случай на водоеме.

Телеканал «Первый городской» уточнил, что ЧП случилось около 17 часов 26 июля. Девочке выбраться на берег помог случайный прохожий. А утонувшего 65-летнего мужчину два часа спустя нашли водолазы.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям подсчитали, что с начала месяца на водоемах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка. В Новоконстантиновке 25 июля утонула молодая девушка, отдыхавшая на море вместе с друзьями. А на озере Свитязь перевернулся катамаран с детьми.

Трагедии часто случаются из-за того, что для отдыха люди выбирают не проверенные и безопасные водоемы, а ближайшие к дому. Часто в таких местах не обследовано дно и не предусмотрен спасательный пост. Спасатели просят родителей не разрешать детям купаться в водоемах без сопровождения взрослых. Детям, не умеющим плавать, опасно заходить в воду глубже, чем по пояс.

Фото one.kr.ua

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