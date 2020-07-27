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«Полтавского террориста» ищут четвертые сутки: в полиции раскрыли детали спецоперации

12:53 27 июля 2020
розыск

«Полтавского террориста», который 23 июля взял в заложники полицейского и угрожал устроить взрыв в городе, так и не нашли. После того, как ранее судимый полтавчанин скрылся в лесопосадке, его уже четвертые сутки пытаются вычислить, но пока безуспешно.

Поиски ведутся в Миргородском районе: в селах, лесных массивах, в полях, в природных укрытиях. Некоторые квадраты приходится проверять многократно.

«Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназ, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью», — рассказала «Украинской правде» спикер полиции Полтавской области Полина Ларина.

Напомним, 32-летний полтавчанин взял в заложники сотрудника уголовного розыска, затем обменял его на начальника управления угрозыска областного главка полиции. Вместе с полицейским преступник уехал на автомобиле в район лесопосадки. Позже заложник был отпущен, а террорист скрылся в лесах. Спецоперация по поимке террориста началась в Полтавской области 23 июля.

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