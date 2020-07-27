Зачем Зеленский и Ермак придумали запретить армии воевать

Боевики на Донбассе продолжили обстрел позиций ВСУ, несмотря на объявленный режим «полного и всеобъемлющего прекращения огня». Известный журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети указал на то, что приказ о прекращении огня с 27 июля, изданный командованием ВСУ, противоречит Конституции и другим законам Украины.

«Любой госслужащий и военнослужащий ВСУ, который на основании этого приказа будет требовать прекращения огня по врагу 27 июля, может быть привлечен к уголовной ответственности, — пишет Юрий Бутусов. — Дело в том, что приказ о прекращении огня с 27 июля, изданный командованием ВСУ, противоречит Закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» от 18.01.2018.

1. Статья 11 закона гласит: «Правовою підставою для відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України є Конституція України, законодавство України та стаття 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй».

Приказ не может требовать прекращения огня по врагу, поскольку агрессия и нарушение территориальной целостности продолжаются, и приказ не может нарушать законы Украины и Конституцию.

2. Командование ВСУ обязывает открывать огонь в случае наступательных действий только в случае согласования своих действий с «руководством вооруженных формирований ОРДЛО».

Закон однозначно определяет, что агрессию осуществляет Российская федерация, любые контакты с незаконными формированиями во время агрессии, а тем более — совместные действия, являются прямым нарушением закона. С какой стати «вооруженные формирования ОРДЛО» — сторона? Закон определяет, что «Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории».

3. Запрет на снайперский огонь, запрет на «передвижение вооруженных людей в сторону противника», запрет на применение беспилотников — это также за гранью закона. Приказ не может отменять уставные нормы ведения боевых действий.

4. Контроль за исполнением условий прекращения огня возлагается на СЦКК и ОБСЕ. Когда создавались Минские соглашения, РФ входила в состав СЦКК, однако в декабре 2017-го Россия вышла из состава СЦКК и не вернулась. Получается, признавая СЦКК, Украина признает незаконные формирования «ЛДНР» стороной переговоров, не упоминая российскую армию.

5. Про контроль ОБСЕ. Полномочия миссии ОБСЕ ничуть не увеличиваются. Не добавляется больше людей, нет права действовать ночью, это по-прежнему гражданские люди, которые могут заехать только туда, куда их пускают россияне.

Мое мнение такое:

Путин по-прежнему продавливает в Украине «Приднестровский сценарий». И угрожает Зеленскому и Ермаку продолжать перед местными выборами бить по рейтингу «слуг» своими телеканалами и интернетом.

Поэтому Зеленский и Ермак придумали, как им кажется, хитрый политический трюк — запретить армии воевать, в надежде, что этот трюк поможет сохранить поддержку до октября у пророссийского электората и пиариться на прекращении войны, которого нет.

Я не думаю, что армия будет исполнять этот приказ. Думаю, что спрятанная война продолжится.

Но этот приказ формализует и юридически закрепляет то, что Украине признавать на самом деле не выгодно — что руководство страны готово подписать что угодно и приказать что угодно, лишь бы вместо реальной борьбы за независимость продолжать ее имитацию.

На данный момент отмена антироссийских санкций по Донбассу Украине не грозит. Украине грозит несамостоятельность политического руководства, которое вместо реформ и укрепления государства озабочено только поиском каких-то пиар-ходов и заявлений, пытаясь угодить любому давлению извне ради достижения каких-то сиюминутных и совершенно непродуманных результатов, далеких от настоящих государственных интересов", — написал на своей странице в Facebook Юрий Бутусов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что рейтинг Зеленского продолжает падать.

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