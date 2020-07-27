- 15:08 У Путина заявили, что не собираются гарантировать прекращение огня на Донбассе
- 14:39 Накатались и сбежали: в Киеве двое парней угнали маршрутку
- 14:27 ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
- 14:24 Бывшего начальника охраны Лукашенко приговорили к 12 годам тюрьмы
- 14:19 У сотрудников Печерского райсуда обнаружили COVID-19
- 14:03 Жуткий взрыв на сырзаводе под Николаевом: два человека погибли
- 13:59 +30 и выше: синоптик рассказала, как долго продержится жара
- 13:52 Сотни людей в Крыму пришли проститься с трехлетним сыном политзаключенного Сулейманова
- 13:38 В Украине сократилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина
- 13:35 Доллар растет из-за заявлений политиков: что будет дальше
- 13:24 Бывший советник Ермака назначен новым прокурором Киева: кто такой Олег Кипер
- 13:12 Новой участницей "Танців з зірками" стала Слава Каминская
ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
Руководство Всемирной организации здравоохранения созывает чрезвычайную комиссию из-за обострения пандемии COVID-19. Об этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил на брифинге.
Руководитель ВОЗ напомнил, что прошло полгода с того момента, как была объявлена «чрезвычайная ситуация международного значения». Несмотря на солидный срок, обуздать инфекцию полностью не удалось, коронавирус продолжает распространяться.
«ВОЗ зарегистрировала более 16 млн случаев заболевания и более 640 тысяч смертей. Пандемия продолжает набирать обороты. За последние шесть недель общее число случаев (заболевания) выросло примерно вдвое», — отметил Гебреисус.
Глава ВОЗ обратил внимание, что странам, выполнявшим рекомендации об изоляции, отслеживании контактных лиц, оперативном выявлении заболевших, удалось либо предотвратить, либо взять под контроль вспышку COVID-19.
«Держитесь на расстоянии от других людей, мойте руки, избегайте скопления людей и закрытых мест, носите маску, где это рекомендуется. Если эти меры соблюдаются, число инцидентов снижается. Там, где этого нет, количество инцидентов растет», — заявил Гебреисус.
Напомним, ученые склоняются к мнению, что единственным эффективным способом борьбы с новым коронавирусом станет вакцинация.216
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сотни людей в Крыму пришли проститься с трехлетним сыном политзаключенного Сулейманова (фото, видео)
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 747 мм