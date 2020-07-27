ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса

Руководство Всемирной организации здравоохранения созывает чрезвычайную комиссию из-за обострения пандемии COVID-19. Об этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил на брифинге.

Руководитель ВОЗ напомнил, что прошло полгода с того момента, как была объявлена «чрезвычайная ситуация международного значения». Несмотря на солидный срок, обуздать инфекцию полностью не удалось, коронавирус продолжает распространяться.

«ВОЗ зарегистрировала более 16 млн случаев заболевания и более 640 тысяч смертей. Пандемия продолжает набирать обороты. За последние шесть недель общее число случаев (заболевания) выросло примерно вдвое», — отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ обратил внимание, что странам, выполнявшим рекомендации об изоляции, отслеживании контактных лиц, оперативном выявлении заболевших, удалось либо предотвратить, либо взять под контроль вспышку COVID-19.

«Держитесь на расстоянии от других людей, мойте руки, избегайте скопления людей и закрытых мест, носите маску, где это рекомендуется. Если эти меры соблюдаются, число инцидентов снижается. Там, где этого нет, количество инцидентов растет», — заявил Гебреисус.

Напомним, ученые склоняются к мнению, что единственным эффективным способом борьбы с новым коронавирусом станет вакцинация.

216

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter