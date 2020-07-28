Парковку во дворе киевской мэрии сделали бесплатной по выходным для всех желающих

В столице, где остро стоит проблема парковки в центре города, Киевсовет во вторник, 28 июля, принял необычное решение. В выходные и праздничные дни с 8:00 до 22:00 планируют открывать двор мэрии для общего пользования. То есть киевлянам и гостям города предоставят возможность бесплатно оставлять автомобили на территории админздания на Крещатике, 36. Заезжать можно со стороны улицы Пушкинской.

Заезжать на парковку во двор Киевсовета можно при наличии свободных мест. Придется придерживаться правил посещения территории: не нарушать общественный порядок, соблюдать чистоту, ставить авто в соответствии с разметкой. 10 процентов паркомест отводится для электромобилей. Во дворе предусмотрены зарядные станции для таких машин. Также выделены места для стоянки транспорта людей с инвалидностью.

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