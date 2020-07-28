Ищите золотую середину: гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака

Пятница, 31 июля, — день, когда следует во всем искать золотую середину. «ФАКТЫ» постоянно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака, а сейчас предлагают гороскоп на 31 июля.

ОВЕН

В этот день желательно выполнить все обещания, иначе можете заслужить репутацию необязательного человека. Будьте осторожнее с деньгами, воздержитесь от незапланированного похода в магазин.

ТЕЛЕЦ

Пришла пора сбавить обороты. Сейчас спешка и суета могут подорвать ваше физическое и эмоциональное здоровье, постарайтесь этого не допустить.

БЛИЗНЕЦЫ

Удачный день, когда предоставляется возможность многое изменить к лучшему. Гороскоп лишь советует воздержаться от выяснения отношений с кем бы то ни было.

РАК

Благоприятный день для укрепления профессиональных позиций, заключения сделок купли-продажи, подписания долгосрочных договоров. Вечер сулит приятную встречу романтического характера.

ЛЕВ

Сумеете быстро решить даже самые сложные дела, сейчас вам с легкостью удастся преодолеть любые бюрократические препоны. Не исключено, что придется побывать в роли ангела-хранителя для близкого человека, внимательно следите за состоянием его здоровья.

ДЕВА

Важные вопросы лучше запланировать на начало дня — в это время ваша деловая активность будет максимально высока. Вероятнее всего, могут пригодиться знания и опыт, полученные ранее.

ВЕСЫ

В этот день недоброжелатели могут предпринять попытки подорвать ваш авторитет, поэтому будьте бдительны. Вечером вероятна случайная встреча, которая, скорее всего, получит романтическое продолжение.

СКОРПИОН

Снимите розовые очки — только в таком случае сумеете быстро разобраться в происходящем и все поставить на свои места.

СТРЕЛЕЦ

Энергетический потенциал сейчас достаточно высок, поэтому с легкостью сумеете разгрести гору дел, которые откладывали на потом. В денежных вопросах будьте сдержанны, не поддавайтесь соблазну скупить все.

КОЗЕРОГ

Неплохой день, хотя придется изрядно потрудиться, чтобы достичь желаемого. В личной жизни никаких перемен не предвидится, но сейчас это для вас к лучшему.

ВОДОЛЕЙ

Нынче следует действовать решительно — только в таком случае имеете все шансы добиться успеха. Звезды говорят, что без внимания противоположного пола вы сегодня вряд ли останетесь, так что одиноким представителям знака следует это взять на заметку.

РЫБЫ

Велика вероятность получения информации, которая может помочь в осуществлении давней идеи. День подходит и для решения финансовых вопросов, покупки и сделки окажутся удачными.

Хорошего вам дня!

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