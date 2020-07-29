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«Шахтер» перед игрой Лиги Европы с «Вольфсбургом» победил в спарринге (видео)
В среду, 29 июля, чемпион Украины донецкий «Шахтер» в рамках подготовки к намеченному на 5 августа ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» на столичной базе «Святошин» провел спарринг с командой третьего по силе дивизиона «Вересом» из Ровно, которому предстоят поединки плей-офф за право сыграть в первой лиге.
Несмотря на перевес в классе, подопечные Луиша Каштру долгое время не могли распечатать ворота соперника и только ближе к концу встречи сломили сопротивление соперника благодаря голам футболистов, вышедших на замену, — 2:0 (Тете, 67, Соломон, 87).
«Шахтер»: Пятов, Додо (Болбат, 65), Кривцов, Бондарь, Матвиенко (Сиприано, 81), Майкон (Степаненко, 65), Марлос (Тете, 65), Маркос Антонио, Коваленко (Соломон, 65), Тайсон (Коноплянка, 46), Мораес (Сикан, 81).
Напомним, что 27 июля дончане в контрольном поединке разгромили житомирское «Полесье» — 4:1 (Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка, 70, Тете, 80 — Задерецкий, 19).
Видеообзор матча «Шахтер» — «Полесье» — 4:1
Как известно, еврокубковый матч «Шахтер» — «Вольфсбург» (в первой встрече горняки еще в марте увезли победу из Германии — 2:1) состоится 5 августа на пустом киевском «Олимпийском». Начало — в 19:55.
В случае успешного преодоления немецкого барьера «Шахтер» в четвертьфинале Лиги Европы в рамках финального турнира в Германии сразится в одноматчевой дуэли с победителем пары «Айнтрахт» — «Базель» (в первой встрече швейцарцы сенсационно разгромили немцев на их поле — 3:0).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу стал главным тренером «Динамо».
Фото ФК «Шахтер»51
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