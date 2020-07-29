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Спорт

Украина после 120-минутной битвы узнала последнего полпреда в Лиге Европы (фото)

21:58 29 июля 2020
Колос&nbsp;— Мариуполь

В среду, 29 июля, в Украине финишировал самый продолжительный в истории футбольный сезон, прерывавший на три месяца из-за пандемии коронавируса. В финальном матче плей-офф за путевку в Лигу Европы на столичном «Олимпийском» «Колос» из Коваливки в овертайме оказался сильнее «Мариуполя». Впервые в истории отечественного футбола в еврокубки пробился сельский клуб!

Чемпионат Украины. Плей-офф Лиги Европы. Финал

29 июля (среда)

«Колос» (Коваливка) — «Мариуполь» — 1:0 в дополнительное время (Антюх, 95).

В регулярном сезоне в УПЛ подопечные Руслана Костышина и Александра Бабича обменялись домашними победами (2:1 в Киеве и 2:0 в Мариуполе). Что же касается полуфиналов плей-офф, то «Колос», замкнувший по итогам чемпионата топ-шестерку, разгромил «Днепр-1» (4:1), а «Мариуполь» увез победу из Александрии (2:1).

Матч на «Олмпийском», который посетили 5 тысяч зрителей (в том числе главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-наставник нашей национальной команды Олег Блохин с женой), получился по-настоящему кубковым — с небольшим количеством голевых моментов и отчаянной борьбой на каждом участке поля. В итоге за весь первый тайм соперники нанесли в створ ворот друг друга всего три удара (два — «Колос», один — «Мариуполь»).

Олег Блохин с супругой в VIP-ложе «Олимпийского»

После перерыва команда из Коваливки прочно захватила инициативу и, создав у ворот Гальчука парочку стопроцентных голевых моментов (чего только стоит удар в крестовину со штрафного Морозко!), едва не дожала оппонента. Более того, не только не дожала, но и могла проиграть в конце основного времени, когда на 89-й минуте только блестящая реакция голкипера Волынца спасла «Колос» от гола после удара Топалова.

И все же в овертайме команда Костышина забила. После навеса с фланга вышедшего на замену Лысенко Антюх головой отправил мяч в сетку ворот «Мариуполя» — 1:0. Команда, представляющая село в Киевской области, в своем дебютном сезоне в УПЛ выстрадала путевку в еврокубки.

Отметим, что победитель финала стартует во втором раунде квалификации Лиги Европы (жеребьевка — 31 августа, матч — 17 сентября). Также нашу страну в еврокубках представят «Шахтер», «Динамо» (Лига чемпионов), «Заря» и «Десна» (Лига Европы).

Напомним, что новый сезон в украинской премьер-лиге стартует 22 августа, а 25 августа на столичном «Олимпийском» будет сыгран матч за Cуперкубок Украины, в котором сразятся чемпион страны «Шахтер» и обладатель Кубка Украины «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боссы «Динамо» убедили румынского специалиста Мирчу Луческу возглавить команду.

Фото ФК «Мариуполь»

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