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Украина после 120-минутной битвы узнала последнего полпреда в Лиге Европы (фото)
В среду, 29 июля, в Украине финишировал самый продолжительный в истории футбольный сезон, прерывавший на три месяца из-за пандемии коронавируса. В финальном матче плей-офф за путевку в Лигу Европы на столичном «Олимпийском» «Колос» из Коваливки в овертайме оказался сильнее «Мариуполя». Впервые в истории отечественного футбола в еврокубки пробился сельский клуб!
Чемпионат Украины. Плей-офф Лиги Европы. Финал
29 июля (среда)
«Колос» (Коваливка) — «Мариуполь» — 1:0 в дополнительное время (Антюх, 95).
В регулярном сезоне в УПЛ подопечные Руслана Костышина и Александра Бабича обменялись домашними победами (2:1 в Киеве и 2:0 в Мариуполе). Что же касается полуфиналов плей-офф, то «Колос», замкнувший по итогам чемпионата топ-шестерку, разгромил «Днепр-1» (4:1), а «Мариуполь» увез победу из Александрии (2:1).
Матч на «Олмпийском», который посетили 5 тысяч зрителей (в том числе главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-наставник нашей национальной команды Олег Блохин с женой), получился по-настоящему кубковым — с небольшим количеством голевых моментов и отчаянной борьбой на каждом участке поля. В итоге за весь первый тайм соперники нанесли в створ ворот друг друга всего три удара (два — «Колос», один — «Мариуполь»).
Олег Блохин с супругой в VIP-ложе «Олимпийского»
После перерыва команда из Коваливки прочно захватила инициативу и, создав у ворот Гальчука парочку стопроцентных голевых моментов (чего только стоит удар в крестовину со штрафного Морозко!), едва не дожала оппонента. Более того, не только не дожала, но и могла проиграть в конце основного времени, когда на 89-й минуте только блестящая реакция голкипера Волынца спасла «Колос» от гола после удара Топалова.
И все же в овертайме команда Костышина забила. После навеса с фланга вышедшего на замену Лысенко Антюх головой отправил мяч в сетку ворот «Мариуполя» — 1:0. Команда, представляющая село в Киевской области, в своем дебютном сезоне в УПЛ выстрадала путевку в еврокубки.
Отметим, что победитель финала стартует во втором раунде квалификации Лиги Европы (жеребьевка — 31 августа, матч — 17 сентября). Также нашу страну в еврокубках представят «Шахтер», «Динамо» (Лига чемпионов), «Заря» и «Десна» (Лига Европы).
Напомним, что новый сезон в украинской премьер-лиге стартует 22 августа, а 25 августа на столичном «Олимпийском» будет сыгран матч за Cуперкубок Украины, в котором сразятся чемпион страны «Шахтер» и обладатель Кубка Украины «Динамо».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боссы «Динамо» убедили румынского специалиста Мирчу Луческу возглавить команду.
Фото ФК «Мариуполь»65
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