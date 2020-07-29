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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
Пандемия коронавирусной инфекции все еще не идет на спад. За последние сутки число заболевших COVID-19 во всем мире пересекло отметку в 17 миллионов. Если днем ранее заболевших насчитывалось 16,88 млн человек, то по состоянию на вечер 29 июля — 17,04 млн.
По информации сайта Worldometer, центрами распространения инфекции сейчас являются Индия (+52 тыс. новых заболевших за сутки), США (+32 тыс) и Бразилия (+14 тыс).
По общему числу заболевших печальное лидерство за Штатами (4,5 млн), далее следуют Бразилия (2,4 млн), Индия (1,5 млн) и Россия (0,8 млн).
Всемирная организация здравоохранения обратила внимание, что в последнее время коронавирус все чаще поражает молодежь. Как отметил в эфире BBC Today Ханс Клюге, директор Европейского бюро ВОЗ, поступают сведения о вспышках заболеваемости среди молодых людей. Например, в Швеции наибольший уровень заболеваемости сейчас приходится на возрастную группу 20−29 лет. В Ирландии до 60% всех подтвержденных случаев COVID-19 наблюдались среди лиц до 45 лет. В Израиле сравнительно много случаев заболевания среди школьников и студентов. Каждый пятый заболевший — школьник 10−19 лет и столько же приходится на возрастную группу 20−29 лет.
Напомним, по состоянию на 29 июля в Украине коронавирусной инфекцией заболели 67 тыс. человек. Более тысячи заражений подтвердились за последние сутки.47
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