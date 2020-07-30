Трамп хочет перенести президентские выборы в США: в чем причина

В четверг, 30 июля, президент США Дональд Трамп высказал предложение перенести назначенные на 3 ноября президентские выборы. Об этом он написал у себя в Twitter. «Голосование 2020 года будет самым НЕТОЧНЫМ и МОШЕННИЧЕСКИМ в истории. Это станет позором для США», — считает Трамп.

Причина заключается в том, что из-за пандемии COVID-19 демократы предложили разрешить американским избирателям массово голосовать по почте, а также использовать иные способы волеизъявления. Трамп выступает категорически против этого. Он уверен в фальсификациях, хакерских взломах, искажении результатов голосования.

По мнению главы государства, избирателям нужно дать возможность голосовать «правильно, надежно и безопасно», и для этого следует рассмотреть вопрос о переносе даты выборов.

Предложение Трампа тут же вызвало резкую критику в американских СМИ. Так газета New York Daily News пишет: «Дата проведения любых выборов федерального уровня устанавливается Конгрессом США, а не исполнительной властью. Кроме того, конституция не разрешает переносить день инаугурации президента на любую иную дату. Церемония должна состояться только 20 января 2021 года».

Эксперты уже не раз заявляли о том, что опасения Трампа относительно возможных фальсификаций в случае голосования по почте совершенно напрасны. Вообще в современной истории США каких-либо махинаций с бюллетенями не было. А голосование по почте столь же надежно, как и традиционное очное голосование на избирательном участке.

Интересно, что еще в апреле Трамп лично заявил, что он даже не допускает мысли о возможном переносе президентских выборов. «С чего бы я хотел этого? 3 ноября — хороший день. Нет, я с нетерпением жду его!» — сказал тогда американский президент.

По всей видимости, Трамп серьезно обеспокоен своим значительным отставанием от бывшего вице-президента Джо Байдена, о чем свидетельствуют результаты рейтингов популярности.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter