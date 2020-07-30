- 18:37 Китай возлагает стратегические надежды на Медведчука, — FreeHongKongCentre
- 18:31 Расстрел «Мерседеса» на трассе Киев – Харьков был постановкой: полиция рассказала детали спецоперации
- 18:21 Любовный треугольник с дракой: в сети показали скандальное видео с участием нардепа Стрихарского
- 18:18 Трамп хочет перенести президентские выборы в США: в чем причина
- 18:12 Украинский футбольный клуб остался без главного тренера
- 18:03 Теща помогала пилить тело: появились жуткие подробности расчленения рэпера Энди Картрайта
- 17:59 Под Николаевом фура задавила двух рабочих, укладывавших плитку
- 17:43 Не тот огнемет: боевики оскандалились фейком об "украинских диверсантах"
- 17:41 За вооруженное нападение на синагогу в Мариуполе полиция разыскивает Юлия Цезаря
- 17:06 Болгария снова разрешила украинцам въезжать в страну без тестов на коронавирус и обязательного карантина
- 17:02 Зеленский назначил Кравчука главным украинским переговорщиком в ТКГ
- 17:02 Курбан-Байрам: как отмечают один из главных исламских праздников
Трамп хочет перенести президентские выборы в США: в чем причина
В четверг, 30 июля, президент США Дональд Трамп высказал предложение перенести назначенные на 3 ноября президентские выборы. Об этом он написал у себя в Twitter. «Голосование 2020 года будет самым НЕТОЧНЫМ и МОШЕННИЧЕСКИМ в истории. Это станет позором для США», — считает Трамп.
Причина заключается в том, что из-за пандемии COVID-19 демократы предложили разрешить американским избирателям массово голосовать по почте, а также использовать иные способы волеизъявления. Трамп выступает категорически против этого. Он уверен в фальсификациях, хакерских взломах, искажении результатов голосования.
По мнению главы государства, избирателям нужно дать возможность голосовать «правильно, надежно и безопасно», и для этого следует рассмотреть вопрос о переносе даты выборов.
Предложение Трампа тут же вызвало резкую критику в американских СМИ. Так газета New York Daily News пишет: «Дата проведения любых выборов федерального уровня устанавливается Конгрессом США, а не исполнительной властью. Кроме того, конституция не разрешает переносить день инаугурации президента на любую иную дату. Церемония должна состояться только 20 января 2021 года».
Эксперты уже не раз заявляли о том, что опасения Трампа относительно возможных фальсификаций в случае голосования по почте совершенно напрасны. Вообще в современной истории США каких-либо махинаций с бюллетенями не было. А голосование по почте столь же надежно, как и традиционное очное голосование на избирательном участке.
Интересно, что еще в апреле Трамп лично заявил, что он даже не допускает мысли о возможном переносе президентских выборов. «С чего бы я хотел этого? 3 ноября — хороший день. Нет, я с нетерпением жду его!» — сказал тогда американский президент.
По всей видимости, Трамп серьезно обеспокоен своим значительным отставанием от бывшего вице-президента Джо Байдена, о чем свидетельствуют результаты рейтингов популярности.51
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Расстрел «Мерседеса» на трассе Киев – Харьков был постановкой: полиция рассказала детали спецоперации (фото)
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 748 мм