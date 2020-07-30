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ЕС вычеркнул одну страну из списка «безопасных»: кому разрешат въезд с 31 июля
В четверг, 30 июля, Совет ЕС пересмотрел список «безопасных» стран, для которых постепенно отменяются ограничения при пересечении границы, и Украина в него не попала. Ранее въезд для украинцев значительно упростила Болгария.
Как сообщает «Европейская правда», в список не добавили новые государства, а Алжир вычеркнули из него.
В результате, с пятницы 31 июля, странам-членам ЕС рекомендуется открыть границы для граждан 12 государств: Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также Китая — при условии подтверждения взаимности.
Въезд в ЕС в целом остается закрытым для украинцев, за исключением отдельных категорий.
Ранее сообщалось, что Украина изменила критерии, по которым она определяет страны «красной зоны».91
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