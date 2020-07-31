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Коронавирус догнал Формулу-1: заразился первый из пилотов
Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, занимающий в общем зачете шестую позицию, не сможет выступить на Гран-при Великобритании в ближайший уик-энд, сообщает f1news.
У 30-летнего мексиканского пилота, сдавшего два положительных теста, обнаружили коронавирус. Перес (кстати, племянник мексиканского миллиардера Карлоса Слима Элу) стал первым гонщиком Формулы-1, заразившимся COVID-19.
«Серхио Перес изолирован в соответствии с инструкциями органов общественного здравоохранения и будет продолжать следовать процедуре, предписанной этими органами, — говорится в официальном заявлении Международной федерации автоспорта (FIA). — При содействии организаторов Гран-при Великобритании, местных органов здравоохранения и делегата FIA по коронавирусу приняты меры по отслеживанию всех тесных контактов.
Процедуры, разработанные FIA и Формулой-1, поспособствовали оперативному пресечению прецедента, и он не окажет серьезного влияния на предстоящий гоночный уик-энд".
Сообщается, что в предстоящей в ближайшие выходные гонке в Сильверстоуне («ФАКТЫ» проведут онлайн-видеотрансляцию Гран-при Великобритании) Переса заменит кто-то из пары резервных пилотов «Мерседеса» — Стоффель Вандорн или Эстебан Гутьеррес.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший гонщик Формулы-1 Адриан Сутиль разбил дорогущий автомобиль.
Фото Getty Images
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