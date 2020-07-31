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Шоу-бизнес

Популярная модель сломала обе ноги в парке развлечений во время отдыха в Турции (фото)

9:12 31 июля 2020
Кэти Прайс

Популярной британской модели, певице, телезвезде и бизнес-леди Кэти Прайс, которая два года назад стала жертвой ограбления в ЮАР, снова не повезло на отдыхе. 42-летняя Прайс, известная также в прошлом под псевдонимом Джордан, сломала обе ноги во время отпуска в Турции.

Как сообщает издание The Sun, Кэти, которая вместе с двумя детьми (13-летней Принцесс и 15-летним Джуниором) и своим новым бойфрендом Карлом Вудсом посетила тематический парк развлечений Land of Legends, неудачно спрыгнула со стены и была срочно доставлена в отделение неотложной помощи. В ближайшее время модель перевезут домой в Великобританию, где ей сделают операцию. Медики прогнозируют, что она не сможет ходить в ближайшие три-шесть месяцев.

Прайс переживает о том, как она будет все это время справляться с пятью своими детьми.

Кэти, фотографии которой появлялись на обложках и страницах множества журналов, в числе которых FHM, Maxim, Esquire, Playboy, родила своего первенца Харви в 2002 году — от отношений с футболистом Дуайтом Йорком. Отец своим сыном, страдающим множеством осложнений со здоровьем, не занимается. А юноше требуется постоянный уход.

От своего первого мужа, музыканта Питера Андре, Кэти родила Принцесс и Джуниора. Следующий ее брак с актером и участником боев без правил Алексом Рейдом был бездетным. Третьим официальным супругом модели стал стриптизер Киран Хэйлер, с которым она встречалась два месяца до их свадьбы. Ему она родила сына Джета, которому скоро будет семь, и дочь Банни, которой 4 августа исполнится шесть.

Фото из Instagram Кэти Прайс

Кэти в Турции с детьми и бойфрендом. Instagram

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 40 лет Кэти Прайс завела себе 25-летнего любовника спустя сутки после расставания с 29-летним.

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