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Число жертв автокатастрофы с участием микроавтобуса в Крыму возросло до 9 (фото)
В оккупированном Крыму выросло число погибших в ДТП на скоростной трассе под Белогорском. В столкновении микроавтобуса и стоявшего на обочине КамАЗа погибли 9 человек — водитель «Mercedes-Benz Sprinter» и восемь его пассажиров. Большинство скончались на месте аварии, еще один мужчина умер в больнице.
Установлено, что автобус следовал из Краснодарского края РФ в Севастополь. Все пассажиры ехали на отдых к морю. В автобусе находились двое детей, но они отделались ссадинами и ушибами, госпитализация не понадобилась. Пострадавшую беременную пассажирку увезли в ближайший перинатальный центр в Симферополе.
Агентство «Крыминформ» выяснило, что водитель микроавтобуса хоть и занимался частными перевозками, но разрешающие документы в автобусе не были обнаружены. Карты маршрута при водителе также не нашли.
ДТП случилось около пяти часов утра. По предварительным данным, водитель заснул за рулем и въехал в грузовик. От удара была сильно повреждена вся передняя часть салона. В микроавтобусе находились 18 человек.
На трассе Керчь — Симферополь — Севастополь это уже не первое крупное ДТП. Зафиксирован случай, когда военный бронетранспортер зацепил легковое авто.
Фото lenta.ru, kerch. fm50
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