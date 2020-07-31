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Число жертв автокатастрофы с участием микроавтобуса в Крыму возросло до 9 (фото)

12:14 31 июля 2020
автобус

В оккупированном Крыму выросло число погибших в ДТП на скоростной трассе под Белогорском. В столкновении микроавтобуса и стоявшего на обочине КамАЗа погибли 9 человек — водитель «Mercedes-Benz Sprinter» и восемь его пассажиров. Большинство скончались на месте аварии, еще один мужчина умер в больнице.

крым

Установлено, что автобус следовал из Краснодарского края РФ в Севастополь. Все пассажиры ехали на отдых к морю. В автобусе находились двое детей, но они отделались ссадинами и ушибами, госпитализация не понадобилась. Пострадавшую беременную пассажирку увезли в ближайший перинатальный центр в Симферополе.

дтп

Агентство «Крыминформ» выяснило, что водитель микроавтобуса хоть и занимался частными перевозками, но разрешающие документы в автобусе не были обнаружены. Карты маршрута при водителе также не нашли.

дтп

ДТП случилось около пяти часов утра. По предварительным данным, водитель заснул за рулем и въехал в грузовик. От удара была сильно повреждена вся передняя часть салона. В микроавтобусе находились 18 человек.

На трассе Керчь — Симферополь — Севастополь это уже не первое крупное ДТП. Зафиксирован случай, когда военный бронетранспортер зацепил легковое авто.

Фото lenta.ru, kerch. fm

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