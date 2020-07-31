Впервые в Украине врач, признанный виновным в смерти младенца, получил максимальный срок по статье «Врачебная халатность». На днях Шевченковский районный суд Львова приговорил акушера Романа Ш. (фамилия не указывается, так как приговор еще не вступил в законную силу) к трем годам лишения свободы. Трагедия произошла еще в 2015 году. Тогда в Украине был большой скандал из-за ряда смертей новорожденных в роддомах Львова. После гибели пятого младенца подряд в одном и том же роддоме, львовяне даже вышли на массовые акции протеста.

«Жена плакала, умоляла все-таки сделать кесарево, но ее не слушали»

Среди тех, кто потерял своего ребенка в одном из львовских роддомов в 2015 году, были и супруги Надежда и Николай Молоко. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с отцом умершего младенца.

— Беременность моей жены Надежды проходила без каких-либо патологий, — вспоминает Николай Молоко. — Наш первенец был очень желанным. Знали, что будет мальчик. Официально никому не говорили, но у малыша еще до рождения было имя. Сыночка решили назвать Мишей.

Надежда и Николай Молоко

Мы с женой заранее договорились, что это будут партнерские роды. Я с каким-то приятным волнением ожидал этого момента, когда наш сыночек появится на свет, и я буду одним из первых, кто его увидит. Но разве я мог тогда подумать, что день, который должен был стать одним из самых счастливых в моей жизни, превратится в кошмар.

Нас предупредили, что ребенок большой — четыре килограмма, и роды могут не быть такими легкими. Надежда тогда спросила: «Может быть тогда кесарево сечение сделаем? Или укол какой-нибудь, чтобы роды ускорить?» «Зачем? — вопросом ответил врач. — Все мучаются и ты должна помучиться».

Я не понимаю, почему врач-акушер так сопротивлялся тому, чтобы сделать Надежде кесарево сечение. Роды действительно были очень тяжелыми и долгими. Целых 13 часов все длилось. Но ребенок все никак не хотел появляться. Не представляю даже, что пришлось испытать моей жене. Врачи и на живот ей давили, и что только ни делали. Я мужчина, и то, не все мог выдержать. Помню только, как врачи переговаривались между собой. «Что будем делать?» «Давай я буду сверху давить, а ты снизу». Жена плакала, умоляла все-таки сделать кесарево, но ее не слушали.

А потом, только 13 часов спустя, ребенка все же решили доставать с помощью кесарева сечения. Сделали надрез скальпелем на животе Надежды и начали доставать. Слышу, один врач другому кричит: «Тяни давай. Не видишь, что внутри еще ножка осталась?» Почему сразу не делали кесарево сечение? Столько времени было упущено.

И вот он долгожданный момент: наш Миша появился на свет. Но моя радость тут же сменилась тревогой. Малыш не закричал и вообще не подавал никаких признаков жизни.

«Ваш сын в тяжелом состоянии. Вызываем «скорую», — сказал мне акушер.

«Возьми деньги и забери заявление. Ты ничего не докажешь»

— Я знаю, что в реанимации за жизнь Миши боролись 13 врачей, — продолжает свой рассказ Николай Молоко. — Спасибо им. Но спасти первенца, увы, не удалось. Наш малыш жил еще 8 дней. А потом впал в кому и умер.

— Причина смерти ребенка известна?

— Да. По результатам экспертизы стало известно, что сыночек захлебнулся околоплодными водами. Если бы кесарево сечение было произведено вовремя, то Мишеньку можно было спасти.

— Вы знаете, что ваш ребенок был не первым, кто умер в те дни в том же роддоме?

— Мы про это узнали уже после того, как это все произошло. Злость, обида… Ведь малыша могли спасти, но не спасли. Остап и Марьяна Пудляк за несколько месяцев до нас в том же роддоме потеряли своего ребенка. Они писали во все инстанции, в прокуратуру, в полицию. Следствие тормозило дело, но они не сдавались. И мы тоже решили бороться за справедливость.

Узнав, что мы написали заявление в полицию, врач-акушер Роман Ш. Позвонил мне и предложил зайти к нему в отделение. Когда я пришел — он был в своем кабинете с адвокатом. Протягивает мне конверт и говорит: «Возьми деньги и забери заявление». «Я не буду брать ваши деньги», — отвечаю. «Неужели не понимаешь, что ты ничего не докажешь? И тогда у тебя не будет ничего — никакой компенсации». Но я вышел из его кабинета, не попрощавшись.

— Сколько было в конверте, вы знаете?

— Двадцать тысяч гривен. Но зачем мне эти деньги, если нет нашего малыша?

Потом началось следствие. Было очень трудно. Экспертизы затягивались, проходили все сроки. Но мы не сдавались. И вот все-таки добились своего. Романа Ш. приговорили к трем годам лишения свободы и на такой же срок лишили права заниматься врачебной деятельностью. Когда врачу-акушеру давали последнее слово, он даже не попросил прощения.

— В чем конкретно обвинили Романа Ш.

— Это именно он запретил делать кесарево сечение. Его халатность привела к гибели ребенка. Так говорится в приговоре.

В роддоме Львова, где умер ребенок, приговор не комментируют. Сотрудница родильного отделения, которая не пожелала представиться, сказала, что вины в смерти ребенка она и ее коллеги не признают.

— Ну и что, что сердце у малыша билось нормально, как говорят его родители? Это еще ни о чем не говорит.

Примечательно, что одной из акушерок при родах была и дальняя родственница Николая Молоко. Против нее также открывали уголовное производство. Но следствие не нашло вины женщины в смерти ребенка.

Николай и Надежда Молоко стараются как можно реже вспоминать о том ужасе, который им пришлось пережить пять лет назад.

— Я доволен тем, что удалось наказать виновного, — говорит Николай Молоко. И добавляет: — У нас сейчас все хорошо. Два года назад родилась доченька Дианочка. Будем жить дальше.

Николай Молоко с дочерью Дианой

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что полицейские в Закарпатье задержали врача, который скрылся сразу же после оглашения ему приговора. Акушера приговорили к году лишения свободы за смерть роженицы.

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