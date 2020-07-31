Нет денег даже на еду: украинские моряки застряли в Турции и не могут вернуться домой

Два десятка граждан Украины, членов экипажей судов Arif Kaptan и Richard Borchard, которые были наняты на работу одним из одесских крюингов, просят о помощи. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в благотворительной организации «Ассоль». (На днях в Гвинейском заливе пираты захватили танкер с украинцами на борту.)

Там рассказали, что обратившиеся к ним моряки, терпящие бедствие на турецком берегу, сообщили, что 7 июля они прибыли на пароме «Вильнюс» из порта Черноморск в порт Карасу. Именно там они должны были сесть на вышеуказанные теплоходы, куда были наняты по рабочим контрактам. Однако на суда они не попали…

«Мы находимся в отеле города Карасу. У нас закончились деньги, и менеджер экипажа Артур Харатян не отвечает на наши звонки. У нас большой долг за гостиницу и нет денег на еду. Просим помощи в возвращении домой!» — пишут украинские моряки.

Со своей стороны «Ассоль» обратилась за разъяснениями к посреднику по трудоустройству «Харатян Крю Менеджмент». Офис этой фирмы располагается на знаменитой одесской Молдаванке, по улице Бугаёвской.

«Но телефоны там не отвечают, нет ответа и на наше обращение, направленное по электронной почте», — пояснил руководитель проектов «Ассоли» Андрей Шевченко.

По словам капитана Олега Лунева, за трудоустройство на подфлажные суда моряки заплатили агентству-посреднику значительную сумму. С учетом нынешней кризисной ситуации, вызванной, в частности, пандемией.

«Несколько дней назад мы поняли: менеджер исчез окончательно, на телефонные звонки не отвечает. Деньги у нас закончились, еду покупаем за деньги, которые нам на карточки скидывают родственники и знакомые. Хорошо, что дирекция отеля пошла пока нам навстречу и выделила помещение под кухню в подвале, где наш судовой кок готовит. Но сколько это может продлиться…» — рассказал капитан.

«Ассоль» намерена обратиться за поддержкой к сотрудникам МИД Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украину вернулись украинские моряки, которые находились три года в плену в Ливии.

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