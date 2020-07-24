1 августа 2020

Ровно 60 лет назад в жизни выдающегося советского пианиста Святослава Рихтера произошло нечто неимоверное — кремлевское руководство разрешило ему посетить Соединённые Штаты Америки и выступить там с концертами. Рихтеру в то время было уже 45 лет и его потрясающей игрой восхищались все, кто хотя бы однажды слышал, как он исполняет произведения Баха, Бетховена, Листа, Гайдна, Шумана, Прокофьева. Даже сам Иосиф Сталин не раз говорил дочери, нередко в его присутствии ставившей пластинки с записями Рихтера, что любит слушать игру этого исполнителя.

Однако тот факт, что отец музыканта был расстрелян в Одессе за 10 дней до оставления Красной Армией города (по статье «Измена Родине»!), а его мать покинула город вместе с оккупантами и уехала в Германию, не позволял талантливому музыканту даже думать о заграничных гастролях. Память об отце, пианисте и композиторе из Житомира, который с 3 лет учил сына музыкальным наукам, Святослав вечно хранил в своём сердце. И расстрел отца энкаведистами только за то, что тот был этническим немцем, не мог советской власти простить никогда. А с матерью отношения у него по жизни так и не сложились.

Он вообще был достаточно одиноким человеком. С самой юности, когда, не имея музыкального образования и ни года не проучившись в специализированной школе, был принят на должность концертмейстера в Одесскую филармонию. В Московской консерватории, куда 22-летний юноша приехал поступать, никто даже думать об этом не хотел. До тех пор, пока легендарный Генрих Нейгауз, прослушав талантливого одессита, не признался присутствовавшим преподавателям и студентам, что видит перед собой гениального музыканта.

Кстати, именно американские гастроли Святослава Рихтера в 1960 году стали настоящим триумфом. Именно там он первым из советских музыкантов был удостоен престижной премии «Грэмми». Именно там музыкальные критики назвали его одним из величайших исполнителей ХХ века.

Он был очень далёк от политики. И в связи с этим даже нередко попадал в курьезные ситуации. Он был очень требовательным к себе и порой, не стесняясь чужих ушей, говорил о том, что недоволен своей игрой. Он был несчастлив в личной жизни, хотя и провёл в браке с оперной певицей Ниной Дорлиак целых 50 лет.

Он до последних дней продолжал искать себя в музыке, исполняя в огромном своём репертуаре произведения от эпохи барокко до до современников. Его поразительная техника была совершенна, а он мучал себя упреками в недостаточной её отточенности. После нескольких лет жизни в Париже он вернулся на родину и со словами «Я очень устал» покинул этот бренный мир 1 августа 1997 года…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.