В субботу, 1 августа, в два часа ночи в пгт Опошня Зеньковского района Полтавской области был ликвидирован так называемый «полтавский террорист» Роман Скрипник, который прятался от правоохранителей 9 суток.

О том, как все происходило, «ФАКТАМ» рассказал исполняющий обязанности начальника отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Роман Гришин:

— Накануне сотрудники полиции Зеньковского района заметили мужчину, по описаниям похожего на Романа Скрипника. Он, конечно, был исхудавший и уставший, тем не менее, узнаваем. Подозреваемого начали преследовать и уговаривать сдаться, однако он на контакт не шел и спрятался в заброшенном доме на окраине Опошни. В дом — под прикрытием сотрудников КОРД — для дальнейших переговоров зашел начальник инспекторов патрульной полиции Зеньковского отдела полиции Петр Гума. Диалога не вышло — злоумышленник начал угрожать взрывом гранаты, которую все это время он держал при себе, по сути, второй раз взяв в заложники сотрудника полиции. Снайпер вынужден был ликвидировать особо опасного вооруженного преступника выстрелом в голову. После этого произошел взрыв гранаты (в результате Скрипника буквально разорвало на части. — Авт.). Капитан Гума остался цел и невредим — у него было три секунды, чтобы отскочить в сторону и лечь.

По рассказам местных жителей, с которыми удалось пообщаться корреспонденту «ФАКТОВ», Роман Скрипник около часа ночи пришел на круглосуточную автозаправку, расположенную на въезде в поселок со стороны Миргорода, чтобы купить бутерброд. Был в медицинской маске. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

Покинув территорию АЗС, скрылся в заброшенном трехэтажном здании управления глубокого бурения, находящегося через дорогу. А спустя час там произошел взрыв.

Тем временем управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, начало в связи с ликвидацией Скрипника расследование по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа и умышленного убийства. По словам пресс-секретаря управления ГБР Александра Билки, решение о правомерности применения оружия в этом случае будет принято после проведения всех следственных мероприятий.

Напомним, ранее трижды судимый участник АТО 32-летний полтавчанин Роман Скрипник при задержании 23 июля, угрожая взорвать гранату РГД-5, которая была при нем, взял в заложники сотрудника полиции. Главным требованием было не отправлять его в тюрьму и предоставить автомобиль, чтобы он мог выехать из города. Начальник уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковник Виталий Шиян предложил злоумышленнику отпустить оперативника и взять в заложники его. На предоставленном ВАЗ-2111 Скрипник вместе с полковником Шияном выехал из Полтавы в сторону Киева. Свернув через 50 километров с государственной трассы на второстепенную дорогу, в Миргородском районе остановил машину и, оставив заложника в салоне, бросился в ближайшую лесопосадку. Сотрудники полиции, преследовавшие ВАЗ-2111, не стали открывать по нему огонь, дабы не пострадать от взрыва.

Скрипнику, умевшему выживать в экстремальных условиях, удавалось прятаться от полиции девять суток. На Миргородщине его при помощи вертолета, квадрокоптера и служебных собак разыскивали 500 сотрудников полиции и Нацгвардии, прочесывая леса, поля кукурузы и подсолнуха, а он оказался в соседнем Зеньковском районе…

Глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов выразил благодарность всем правоохранителям и службам, принимавших участие в спецоперации.

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