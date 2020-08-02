Crew Dragon успешно отстыковался от МКС: американские астронавты возвращаются на Землю (видео)

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon, построенный частной компанией SpaceX Илона Маска, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю со своим экипажем. На борту находятся два астронавта — Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Именно они в конце мая осуществили исторический старт Crew Dragon, вернувший США возможность самостоятельно отправлять людей в космос.

Корабль отстыковался от станции в 02:45 по киевскому времени 2 августа. Трансляция ведется на сайтах SpaceX и НАСА.

Расчетное время полета домой — 19 часов. Планируется, что «Индевор» (именно так назвали свой корабль Херли и Бенкен в мае) приводнится в Мексиканском заливе около берегов американского штата Флорида.

По словам менеджера коммерческой программы полетов НАСА Стива Стича, точное место посадки зависит от погодных условий. Будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.

Напомним, в мае именно погодные условия вынудили SpaceX и НАСА переносить старт корабля, который в итоге стал первым пилотируемым американским запуском с июля 2011 года, когда США отказались от использования шаттлов. Все это время людей на МКС доставлял «Роскосмос».

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