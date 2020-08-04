Украинскую чемпионку Европы отстранили от Олимпийских игр (фото)

Двукратная чемпионка Европы (в Амстердаме-2016 и Берлине-2018), а также победительница Европейских игр в Минске-2019 в беге на 800 метров 25-летняя Наталья Прищепа, в организме которой обнаружили запрещенный препарат гидрохлортиазид, дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на 20 месяцев.

Такое решение в понедельник, 3 августа, приняла Athletics Integrity Unit — организация по борьбе с допингом в легкой атлетике. Таким образом, знаменитую украинскую спортсменку отстранили от соревнований с 16 января 2020-го до 15 сентября 2021 года. Все результаты от даты отсчета аннулированы, включительно с призовыми и денежными вознаграждениями. К сожалению, бегунья из Ровно не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года.

Как информирует официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины, Прищепа согласилась с последствиями наказания и отказалась от права на заслушивание в дисциплинарном трибунале.

Напомним, что в прошлом году Наталья Прищепа вышла замуж за чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Романа Кроля.

В прошлом году Наталья вышла замуж за чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Романа Кроля

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что неизвестные сожгли внедорожник мужа Натальи Прищепы.

Фото Getty Images, Instagram

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