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У вас вся страна "своих": видео перепалки волонтеров с Арахамией стало вирусным в сети
Главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию жестко встретили в родном Николаеве. Депутат приехал в город пообщаться с избирателями, а заодно и донести информацию о кандидатах от «СН» на местных выборах. На Арахамию обрушился шквал критики: жители города не увидели позитива, приведя команду «слуг» во власть, и, не выбирая выражений, донесли это до депутата.
Пришедшие на встречу упрекнули политика в желании еще раз сыграть на эмоциях людей.
«Красиво все звучит… Красивая лапша на ушах… Давайте будем честными и не будем говорить, что нужно привести своих. Вы уже привели своих… Вся страна своих. Прокурор ваш, президент ваш, Кабмин ваш. Что еще должно стать вашим?» — заявила на встрече волонтер из Николаева.
Напомним, ранее в июне депутаты Давид Арахамия и Александр Корниенко попали в скандал, когда в Николаеве на совещании обсуждали внешность женщин-политиков, в том числе и кандидатки в мэры, а запись разговора оказалась у журналистов.347
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«Когда попросили надеть маску»: покупатель устроил драку с охранником супермаркета и стал звездой сети (видео)
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