Госконцерн «Укроборонпром» потерял контракт на поставку вооружений Пакистану якобы из-за участия в тендере компании-прокладки, аффилированной с замглавы концерна Михаилом Морозовым. Об этом сообщил Цензор.net.

«Весной 2020 года Главное управление закупок сухопутных войск Пакистана объявило тендеры на поставку запчастей для ремонта танков Т-80УД и моторно-трансмиссионных установок танков «Аль-Халид» на общую сумму $ 36 млн. «Дочка» «Укроборонпрома» компания «Укрспецэкспорт» стала победителем по ряду позиций, сумма контрактов составила $ 15 млн. Однако 5 июня на сайте Организации по контролю публичных закупок Пакистана было опубликовано объявление об аннулировании результатов и повторных торгах. Причиной аннулирования тендеров стали «непрофессиональные и деструктивные» действия руководства «Укрспецэкспорта», — говорится в материале.

По словам автора, изначально было согласовано, что компания «Укрспецэкспорт» принимает участие в армейских тендерах напрямую. Однако украинская сторона фактически передала сделку компании-посреднику Raviana Pakistan Private Limited: «Кипрская Raviana Consultancy Limited и ее пакистанское подразделение аффилирована с замглавы „Укроборонпрома“ по маркетингу и сбыту Михаилом Морозовым и его бизнес-партнером Мохаммадом Захуром. Эти компании получили эксклюзивные права представлять интересы ГК „Укрспецэкспорт“ на пакистанском рынке сразу после новых кадровых назначений в „Укроборонпроме“ в январе 2020 года. Тогда замглавы концерна стал Морозов, а главой „Укрспецэкспорта“ — Вадим Ноздря. В 2014 году Raviana внесли в „черные списки“ Укроборонпрома с аннулированием всех доверенностей и запретом на работу с ней, однако в 2020 году компания снова оказалась на тендерном рынке».

Raviana Pakistan Private Limited должна была консультировать «Укрспецэкспорт», однако на деле замкнула на себе все процессы.

«Все формы с согласием на условия и подтверждения отсутствия разногласий заполнялись Raviana. Особенно „удивило“, что Raviana в комплекте тендерных документов вместе с сертификатом ГК „Укрспецэкспорт“ об отсутствии агента или консультанта приобщает доверенности ГК „Укрспецэкспорт“ на Raviana», пишет Цензор.net.

В материале Цензор.net также отмечается, что часть позиций в тендерах, где цена все-таки оказалась ниже, «Укрспецэкспорт» выиграл. Однако позже выяснилось, что Raviana от лица украинской компании согласилась на условия, противоречащие украинскому законодательству и бронетанковые заводы отказались их выполнять: «Из-за срыва договоренностей Главное управление закупок СВ Пакистана отстранило Raviana от всех будущих тендеров. Находясь на высших должностях госкомпаний заключать договора со своими же фирмами-прокладками. Насколько выгодно такое сотрудничество для нашей страны, показали результаты последних тендеров в Пакистане».

Как ранее сообщалось, гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус может покинуть концерн. В числе его возможных сменщиков называют и Морозова.

«Если это произойдет, в ближайшее время Raviana и другие компании Захура-Морозова ждет небывалый финансовый успех. Но вот у украинских оборонных предприятий явно поубавится контрактов, не говоря о дальнейшем подрыве авторитета Украины на оружейном рынке», говорится в материале.

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