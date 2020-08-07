Космический министр Путина повеселил сеть обещаниями создать ракету, которая "круче, чем у Илона Маска"

Лавры Илона Маска не дают покоя гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину. После того, как компания Маска SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС, глава Роскосмоса заявил, что создаст ракету еще лучше, чем у американского изобретателя.

Традиционно раскритиковав технологии SpaceX, Рогозин заявил, что у него ракетно-космический комплекс будет особенным, рассчитанным как минимум на 100 полетов. «Мы делаем ракету на метане. Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не полумногоразовый, как у SpaceX, а многоразовый», — обещает гендиректор Роскосмоса.

В соцсетях планы Рогозина назвали «ерундой» и «фикцией». Главе российской космической сферы напомнили, что он регулярно обещает грандиозные проекты, но точно так же быстро забывает о них.

Напомним, после запуска в Штатах корабля Crew Dragon Маск получил поздравительное сообщение от Рогозина, но дал понять, что не забыл прошлые насмешки со стороны россиян. «Спасибо, сэр, ха-ха», — ответил американский бизнесмен Рогозину. Также глава SpaceX припомнил российскому руководству шутки о батутах, которые останутся американцам вместо ракет. «Батут работает», — констатировал Маск.

Фото wikimedia.org

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