Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти

В Беларуси власть жестко разгоняет протестующих, не согласных с объявленными результатами президентских выборов. Сотни задержанных, десятки пострадавших, как минимум один человек погиб. В то же время поступает информация, что в Бобруйске, Кобрине и некоторых других городах ОМОН в послевыборную ночь отказался разгонять вышедших на улицы людей. Уличные протесты поддержали рабочие нескольких заводов, объявившие забастовку. В то же время, пока у протестующих нет лидера, который бы их объединил: наиболее активные и опытные представители «старой» оппозиции, были заблаговременно арестованы еще до выборов. Светлана Тихановская, основной соперник Лукашенко, заявила, что не признает результаты выборов, готова к длительному протесту, но призвала все стороны отказаться от насилия. В результате протестующие действуют хаотично, по наитию, их силы рассредоточены по многим локациям. Но с другой стороны то, что белорусы не собрались в одном месте, как во время киевского Майдана, не позволяет милиции окружить их, локализовав протест, и «задавить». Пока мир наблюдает за происходящим в ожидании. Оптимисты считают, что протестующим по силам свергнуть диктатора (однако понравится ли белорусским патриотам пророссийский курс Тихановской?). Пессимисты — что Лукашенко сохранит власть при помощи традиционных репрессий. Как могут развиваться события, «ФАКТАМ» рассказал журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

Быстро подавить протесты в Беларуси мешает… их неорганизованность

— Тихановская стала кандидатом в президенты не добровольно, а «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» (в связи с арестом пытавшегося принять участие в президентской гонке ее мужа. — Авт.). Поэтому она с самого начала не была лидером оппозиции — и об этом честно и откровенно сказала изначально, что она не лидер оппозиции, а просто ее символ. Поэтому, конечно, никакая Тихановская не может сейчас поднять людей на сопротивление, на любое.

Сопротивление в Беларуси дезорганизовано, распорошено и не централизовано, оно не управляется конкретным штабом. В этом его недостаток, но в этом и его преимущество. Белорусская правоохранительная система считает, что какие-то «теневые кукловоды» шепчут на ухо каждому белорусу, что ему делать и куда бежать. А наличие хаотичности действий, общественного недовольства они даже не рассматривают. Что характерно для любого авторитарного государства, это — типичная паранойя силовиков. Поэтому ни Тихановской не удается руководить этим сопротивлением, ни системе Лукашенко не удается окончательно придушить его — оно будет если не гореть, то тлеть.

Уже сейчас очевидно, что смена власти силовым способом в Беларуси не прошла. Не в последнюю очередь потому, что белорусская власть готовила противодействие этому сценарию. Как внутреннему, так и внешнему вмешательству (причем — со всех сторон: то ли со стороны Запада, то ли со стороны России). Мы видели, как они методично выбивали оппозиционных кандидатов (в том числе кандидатов Кремля). Мы видели, как они противодействуют российским диверсантам, которые были позваны сгенерировать уличное недовольство и направить его на путь массовых стычек с полицией. Так что правоохранительная система Беларуси была готова к этому. Не в последнюю очередь потому, что они изучали опыт Украины и других стран в этом вопросе.

Что будет дальше? Лукашенко остается президентом, начался процесс признания выборов. Первым признал Китай, что очень символично — Пекин обычно очень осторожен в этом вопросе. Объясняется это тем, что политические режимы в странах очень похожи. Кроме того, Китаю для ведения бизнеса важна не столько персоналия президента или даже его политические взгляды, сколько устойчивость власти — хотя бы в среднесрочной перспективе. Практика показывает, что Китай работает с любыми лидерами, в любых регионах, но только когда они уверены, что этот руководитель останется при власти хотя бы еще на следующие пять лет.

Россияне поступили хитро. Сначала они подавали сигналы, что могут не признать выборы. Но в последний момент, когда Лукашенко смог нивелировать спецоперацию российского ГРУ с их боевиками, в Москве пошли по пути «если пьянки невозможно избежать — ее нужно возглавить». Поэтому Путин первым позвонил Лукашенко — чтобы, во-первых, не допустить выдачи этих ГРУшников Украине, а во-вторых, замириться с ним. Тот факт, что Путин поздравил Лукашенко с победой, означает признание Россией результатов выборов. Большего Лукашенко и не надо, это уже не имеет никакого значения.

Другое дело, что позиции Лукашенко внутри страны уже не такие твердые, как раньше. Это недовольство будет тлеть и дальше, оно периодически может выливаться в какие-то формы протеста или саботажа. Но Лукашенко продолжит его давить в зародыше.

Кроме того, если Лукашенко сделает выводы, то его слабые позиции могут и укрепиться. Перед выборами в своем послании он уже намекнул, что будет усилен контроль над медиапространством. Что могут начать строить какую-то виртуальную оппозицию и даже пойти на частичную либерализацию политического строя. Например, даже на легализацию национального бело-красно-белого флага, который сейчас считается оппозиционным. И много других моментов. Если Лукашенко будет умным — он просто эту оппозиционную повестку перехватит.

Но в целом, «гайки» будут закручиваться. То есть в ближайшие годы Лукашенко будет еще больше цементировать силовую вертикаль, параллельно думать о придании своей власти каких-то видов цивилизованности. Мы увидим реализацию китайского сценария, когда информационное пространство будет зачищаться как от западного, так и от российского влияния. Будет попытка взять под контроль интернет. Будет попытка размыть оппозиционную составляющую в политике.

Не исключено, что среди протестующих белорусов скрываются еще не пойманные «вагнеровцы»

— Разгоны демонстраций, митингов, протестов в Беларуси уже традиционны, но эти стали особенно жесткими. Есть версия, что на действия силовиков влияют российские спецслужбы: чтобы мир, поразившись «кровавому режиму», не признал результат выборов. В последнее время Лукашенко стал «рукопожатным» на Западе, началось политическое и в экономическое взаимодействие, что не нравится Кремлю. И таким образом Москва пытается отвратить от него мировое сообщество, чтобы вернуть в свою сферу влияния, а то и интегрировать Беларусь в состав РФ или напрямую, или в виде оформленного, наконец, Союзного государства. Как вы относитесь к этой версии?

— То, что россияне методично и настойчиво старались поссорить Лукашенко с соседями (Польшей и Украиной особенно), а также с Западом — медицинский факт. В интересах Москвы — слабый президент Беларуси (независимо от фамилии), который ползает на коленях у ворот Кремля, который будет постоянно находиться в орбите внешней политики Российской Федерации, выполняя их прихоти.

Лукашенко долгое время таким и был, но за последние несколько лет он продемонстрировал свой норов. Он отошел от этой генеральной линии, несмотря на то, что РФ и Беларусь являются участниками Союзного государства, ОДКБ. Лукашенко не пошел, например, на признание «российского» Крыма, не открыл со своей стороны против Украины «третий фронт» (плюс к ОРДЛО и Крыму). Также Лукашенко не подыграл Путину в его проекте легитимизации продления нахождения при власти — через президентство Путина в Союзном государстве. И тогда Путину не нужно было бы проводить этот смешной референдум об обнулении сроков. Кремль, конечно, затаил на Лукашенко обиду.

Поэтому в интересах Москвы, как максимум, поменять Лукашенко на любого, неважно на кого. Чтобы он был неопытным, долго разбирался в ситуации, надеялся на внешнюю поддержку. А мы видели, что нынешняя белорусская оппозиция апеллировала и писала письма именно Путину. Ну вот такая «оппозиция» в Беларуси. А как минимум — ослабить Лукашенко через внутренний протест. Судя по всему, группа ГРУшников-«вагнеровцев» была частью этого сценария. Часть поймали, часть нет, и они продолжают бегать по стране под видом неравнодушных жителей или журналистов.

Запад не рискнет применить санкции к Лукашенко, опасаясь его возвращения в путинское «стойло»

— И все-таки, не влиянием ли России обусловлена особая жесткость нынешних разгонов протестующих?

— Я не склонен переоценивать возможности россиян так серьезно влиять на каждого белоруса. И утверждать, что выход каждого белоруса на улицу против Лукашенко — это «рука Москвы», тоже не стоит. То, что Лукашенко им за 26 лет надоел, это факт. И россияне это тоже понимают и просто играют на этом: то подбрасывая «оппозиционных» кандидатов, то устраивая информационный террор Лукашенко в российских (и не только) СМИ.

А по поводу жесткости… Белорусские силовики все-таки ближе к российской ментальности (находятся под влиянием массовой российской пропаганды, руководители этих силовых структур фактически вместе с россиянами учились в одних учреждениях, сидели за одной партой, ездили на одни полигоны), они видят, как жестко с оппозицией расправляются в России. И берут пример.

Кстати, Лукашенко уже встал на сторону силовиков в этих столкновениях. С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что, оправдывая действия своих силовиков, он будет апеллировать к внешним примерам: США, Испании (как в Каталонии). Такой себе старый советский принцип «а у вас негров линчуют».

— То есть Запад, скорее всего, проглотит события в Беларуси? Как сказал Игар Тышкевич: Западу лучше иметь в Беларуси диктатора, чем иметь Беларусь в составе России?

— Согласен с этим тезисом: при общей нелюбви и непринятии Лукашенко как персоны мы в последнее время видим его сопротивление Москве. И не потому, что он великий демократ, а потому что это элементарный залог его выживания и безопасности. Запад же проглотит нынешний белорусский «плебисцит» — максимум, там выскажут свою «глубокую обеспокоенность». И на серьезные санкции против Лукашенко вряд ли пойдут, ибо для Москвы это будет хороший аргумент сказать Лукашенко, мол, «смотри, как тебя там „любят и уважают“, давай, все-таки возвращайся в стойло».

Да и Запад в последнее время так занят своими внутренними проблемами, что ему не до внешних вызовов. Евросоюз борется с коронавирусом, в США грядут выборы. Так что каждый увяз в своих проблемах, им точно не до Беларуси.

Да и не до Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Россия может спровоцировать в Беларуси беспорядки и кровавое противостояние, чтобы «выдавить» оттуда Китай и США.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter