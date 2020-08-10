Лукашенко остается президентом: эксперт озвучил прогноз по будущему Беларуси

По итогам выборов в Беларуси Александр Лукашенко останется президентом, несмотря на протесты населения. При этом внутренняя политика нового старого главы государства станет более жесткой: сопротивление будет подавляться в зародыше, будет усилен контроль за медиасферой,. Такой прогноз в интервью «ФАКТАМ» озвучил журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

По мнению политического аналитика, будущую политику Лукашенко можно описать термином «закручивание гаек». «Недовольство будет тлеть и дальше, оно периодически может выливаться в какие-то формы протеста или саботажа. Но Лукашенко продолжит его давить в зародыше… В ближайшие годы Лукашенко будет еще больше цементировать силовую вертикаль», — уверен эксперт.

Соловей считает, что Лукашенко будет реализовывать в Беларуси «китайский сценарий». «Он уже намекнул, что будет усилен контроль над медиапространством. Будет попытка взять под контроль интернет … Информационное пространство будет зачищаться как от западного, так и от российского влияния», — прогнозирует аналитик.

Также политобозреватель уверен, что Лукашенко перехватит те пункты повестки дня, на которых пыталась сыграть оппозиция. «Будет попытка размыть оппозиционную составляющую в политике… Могут начать строить какую-то виртуальную оппозицию и даже пойти на частичную либерализацию политического строя. Например, даже на легализацию национального бело-красно-белого флага, который сейчас считается оппозиционным… Если Лукашенко будет умным — он просто эту оппозиционную повестку перехватит», — подытожил Соловей.

Какие ошибки учел белорусский лидер, готовясь к очередным выборам, читайте в статье «Как украинский опыт помогает Лукашенко удержаться у власти».

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