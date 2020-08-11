- 10:45 Битум для "Великого будівництва" из Греции – первая партия из 3,5 тысячи тонн уже доставлена в Украину
- 10:38 Артур Палатный призвал власти Беларуси не допустить кровопролития: «Пока не поздно — ищите компромисс!»
- 10:38 У Тихановской объяснили ее внезапный отъезд в Литву
- 10:37 Экс-футболист сборной России жестоко избил арбитра
- 10:27 В ВР проходят 5 партий: разрыв между «Слугой народа» и «ОПЗЖ» уменьшается, — соцопрос
- 10:08 В Киеве сгорела Tesla: СМИ сообщают, что это машина Богдана
- 10:06 Россия попала в новый дипломатический скандал
- 09:50 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Базель»: расписание трансляций четвертьфинала Лиги Европы
- 09:47 В Ровно полицейский серьезно ранил велосипедиста, выстрелив в него из пистолета
- 09:26 Количество зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 83 тысячи
- 09:18 Скопление спецтехники и задержания: в Беларуси создали карту протестов
- 09:13 Под Запорожьем устроили самосуд над живодерами
Россия попала в новый дипломатический скандал
Россия снова попала в шпионский скандал. Словакия объявила персонами нон грата и выслала трех российских дипломатов. Сотрудников российской дипмиссии обвинили в шпионской деятельности и нарушении Венской конвенции. Также в Словакии намекнули, что решение связано с резонансными преступлениями в Европе, где заметен след российской ФСБ.
Как сообщает Aktuality.sk, решение об экстрадиции россиян было принято 6 августа. С момента предыдущей высылки российского дипломата из Словакии не прошло и двух лет.
«Не могу назвать имена сотрудников диппредставительства России, но в то же время подтверждаю, что принято решение о высылке трех сотрудников посольства РФ», — заявил представитель МИД Словакии Юрай Томага в комментарии pravda.sk.
Томага намекнул, что решение о санкциях против российских дипломатов связано еще и с громким убийством в Берлине в августе 2019 года. Предполагаемый соучастник преступления прибыл в Европу именно по словацкой визе, полученной в Санкт-Петербурге на вымышленное имя «Роман Давыдов».
«Выданные генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге визы были неправомерно использованы, было совершено серьезное преступление на территории другого государства-члена НАТО и ЕС», — добавил представитель словацкого МИДа.
В Госдепартаменте США приветствовали решение Словакии. «МИД Словакии послал четкий сигнал о том, что не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе», — заявила по этому поводу официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Напомним, ранее двух российских дипломатов выслала Чехия после «рицинового скандала».373
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 2 м/с С
Давление: 747 мм