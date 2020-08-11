Россия попала в новый дипломатический скандал

Россия снова попала в шпионский скандал. Словакия объявила персонами нон грата и выслала трех российских дипломатов. Сотрудников российской дипмиссии обвинили в шпионской деятельности и нарушении Венской конвенции. Также в Словакии намекнули, что решение связано с резонансными преступлениями в Европе, где заметен след российской ФСБ.

Как сообщает Aktuality.sk, решение об экстрадиции россиян было принято 6 августа. С момента предыдущей высылки российского дипломата из Словакии не прошло и двух лет.

«Не могу назвать имена сотрудников диппредставительства России, но в то же время подтверждаю, что принято решение о высылке трех сотрудников посольства РФ», — заявил представитель МИД Словакии Юрай Томага в комментарии pravda.sk.

Томага намекнул, что решение о санкциях против российских дипломатов связано еще и с громким убийством в Берлине в августе 2019 года. Предполагаемый соучастник преступления прибыл в Европу именно по словацкой визе, полученной в Санкт-Петербурге на вымышленное имя «Роман Давыдов».

«Выданные генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге визы были неправомерно использованы, было совершено серьезное преступление на территории другого государства-члена НАТО и ЕС», — добавил представитель словацкого МИДа.

В Госдепартаменте США приветствовали решение Словакии. «МИД Словакии послал четкий сигнал о том, что не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе», — заявила по этому поводу официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Напомним, ранее двух российских дипломатов выслала Чехия после «рицинового скандала».

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