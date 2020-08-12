В августе газ дороже, чем был в июле: почему так происходит и к чему готовиться украинцам

Вскоре украинцы будут платить за природный газ по-новому. С 1 августа в Украине заработал открытый рынок газа и цена «голубого» топлива для населения будет постоянно меняться в зависимости от рыночной ситуации. Но людей волнует не только вопрос, сколько им придется платить, но и то, как и кому платить. Ведь теперь можно свободно менять поставщика газа. Однако эксперты считают, что новый порядок ценообразования не такой уж рыночный и вполне может привести к искусственному завышению стоимости газа. Попробуем разобраться, что изменилось на газовом рынке и к чему готовиться украинцам.

«Нафтогаз» теперь сам вышел на рынок газа для населения и стал прямым конкурентом газсбытов и других независимых поставщиков

Для начала напомним, что с нынешнего месяца прекращено действие правительственных норм положения, касающегося специальных обязательств при ценообразовании на газ (ПСО). Раньше дешевый украинский газ, добытый государственной компанией «Укргаздобыча», направлялся НАК «Нафтогаз Украины», а та через региональные компании, так называемые облгазы, продавала топливо населению по фиксированным ценам. Однако в пошлом году был проведен анбандлинг: облгазы были формально разделены на распределительные и газопоставляющие компании. Первые занялись обслуживанием газовых распределительных сетей, именно они выставляют платежки за транспортировку газа, а вторые — газсбыты — передавали газ населению, имея в цене свои твердые 2,5% наценки. На последних и были возложены специальные обязательства (ПСО) по поставкам газа в конкретных регионах. При этом, будучи формально разделенными, фактически облгазы продолжали представлять собой единое целое.

С 1 августа нынешнего года структура рынка газа для населения кардинально изменилась. Анбандлинг из формального стал реальным. Теперь облгазы окончательно отстранены от какого-либо, пусть даже и неформального, контроля над поставками газа. Но при этом облгазы остались естественными региональными монополистами, занимающимися исключительно обслуживанием сетей. Поэтому в случае возникновения технических проблем и аварийных ситуаций именно облгазы обязаны предоставить специалистов для их устранения. Соответственно, и обращаться за такой помощью люди должны только в облгазы.

В то время газсбыты из «привилегированных» ПСО-поставщиков превратились в рядовых поставщиков газа. Ведь правительство больше не гарантирует социальную цену для населения ни напрямую, через свои постановления, ни косвенно, через утверждение разного рода экономических формул типа «Амстердам+». Однако такое понятие, как импортный паритет, для определения текущей рыночной цены осталось.

При этом «Нафтогаз» теперь сам вышел на рынок газа для населения и стал прямым конкурентом и газсбытов, и других независимых поставщиков. В то же время украинцы могут покупать газ у любой компании, имеющей соответствующую лицензию. Поэтому важным фактором при выборе поставщика будет предлагаемая цена газа.

«После отмены ПСО цену газа будет ежемесячно устанавливать каждый поставщик в зависимости от того ресурса, который он сформировал под своих клиентов, — сообщил „ФАКТАМ“ глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан. — Можно ожидать, что поставщики выйдут к клиентам с различными пакетными предложениями, в частности с предложением купить газ на зиму в августе-сентябре».

Например, газоснабжающая компания «Нафтогаз» определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 грн за кубометр с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки). Это на 46% выше, чем месячная цена на август 2020 года, которая составила 3,24 грн за кубометр. Причем августовская цена на 9% выше, чем в июле.

«Украина ориентируется на стоимость газа на европейских газовых хабах, где цены сейчас растут»

Но все же, как будет формироваться и меняться стоимость газа, ведь она теперь напрямую зависит от рыночной цены голубого топлива.

«Цена газа всегда растет перед началом отопительного сезона, — отметил Артем Компан. — В целом цена газа в Украине будет двигаться в ту же сторону, что и цены в Европе. Ведь Украина ориентируется на стоимость газа на европейских газовых хабах, где цены растут. Так, например, сейчас цена на голландском хабе TTF на 4-й квартал этого года в пересчете на гривню составляет порядка 5 150 за тысячу кубов с учетом доставки до границы и входа в Украину».

Кстати, учет в конечной цене газа его доставки из Европы вызывает много нареканий у экспертов, ведь большую часть газа бытовые потребители получают из украинских месторождений.

«Начиная с 1 августа тарифы на газ будут устанавливаться на основе средней цены на нидерландском газовом хабе TTF в предыдущем месяце, — сообщил «ФАКТАМ» независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Кроме того, в тариф включают стоимость доставки газа из Нидерландов в Украину, НДС, наценку «Нафтогаза», стоимость услуг «Укртрансгаза», наценку газсбытов и так далее.

Ничего общего с рынком нынешняя методика определения цен на газ не имеет. Рыночная цена должна формироваться, исходя из соотношения спроса и предложения в Украине, а не где-то там, в далеких Нидерландах. Получается, что ни украинские производители, ни потребители никак на цену газа не влияют. А ведь 69% газа, который потребляется в Украине, — именно внутренней добычи. Причем в Нидерландах ни одно из украинских предприятий газ не покупает. Неоправданным является включение в тариф стоимость доставки газа из Нидерландов в Украину. На самом деле такая доставка не производится, а значит, с нас берут деньги за услуги, которые не предоставляют", — отметил эксперт.

«Газ добывается в Украине, а не в Европе, следовательно, украинцы переплачивают за него»

Стоить отметить, что в парламенте также не считают нынешнюю модель формирования газовых цен действительно рыночной. Именно поэтому в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно минимизации коррупционных рисков и недопущения ограничения конкуренции на рынке природного газа», который, по мнению его авторов, должен запустить полноценную конкуренцию на рынке природного газа.

«Главная цель законопроекта — лишить НАК «Нафтогаз» его монопольного положения, которое становится угрожающе опасным, в связи с отменой правительственных гарантий на ПСО-цену газа, — заявил автор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. — У нас должен быть полноценный рынок газа, а для этого «Укргаздобыча» должна, например, через биржу продавать свой ресурс всем, а не одной компании, которая носит название НАК «Нефтегаз». На сегодняшний день 70% газа в Украине добывает компания «Укргаздобыча», которая является «дочкой» «Нафтогаза» и именно ему поставляет весь дешевый газ украинской добычи, а он уже продает газ облгазам по своей цене.

Благодаря ныне действующей формуле, НАК привязывает цену на украинский газ к цене на европейском хабе, с учетом его доставки в Украину. Однако газ добывается в Украине, а не в Европе, следовательно, украинцы переплачивают за него", — отметил депутат.

Авторы законопроекта, одним из которых, кстати, является глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, предлагают, чтобы весь газ, добываемый «Укргаздобычей», направлялся не в распоряжение НАК по цене, которой та манипулирует в своей бухгалтерии, а продавался всем участникам рынка на равных условиях, например, на специализированной Украинской энергетической бирже, однако продаваемый ею объем относительно невелик. В случае же принятия законопроекта более 10 млрд кубометров газа будут реализовываться через рыночные механизмы.

Таким образом не исключено, что в случае принятия данного закона механизм формирования газовых цен снова изменится. А о том, что нужно знать и какие документы готовить, чтобы сменить поставщика газа, «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Стоит напомнить, что в Украине цены меняются не только на природный газ. В последнее время на автозаправках существенно дорожают бензин, дизтопливо и автогаз. Во многом это связано с ослаблением курса национальной валюты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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