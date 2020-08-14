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Ким Чен Ын внезапно сменил главу правительства КНДР

8:14 14 августа 2020
ким чен ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын неожиданно сменил премьер-министра КНДР. Ким Чжэ Рен на своем посту проработал чуть более года. Новым премьером назначен Ким Док Хун. Он входит в верхушку Трудовой партии Кореи и занимался вопросами распределения бюджета КНДР.

Политические аналитики в комментарии Japan Times выразили уверенность, что в ближайшее время и так нестабильную экономику КНДР ждет новый удар, а на уволенного руководителя правительства можно будет списать неурожай, гибель сельхозкультур из-за небывалых дождей и грядущий дефицит продовольствия.

«Экономика Северной Кореи столкнулась с серьезными проблемами. Кто-то должен был взять на себя политическую ответственность. Все выглядит как мера предосторожности, чтобы погасить любые намеки на недовольство среди народа Северной Кореи», — считает Чой Кан, вице-президент Института политических исследований Асана (Сеул, Республика Корея).

Напомним, КНДР в 2020 году остается в топ-15 самых опасных стран мира. К ранее возникшим факторам риска в текущем году добавилось затопление дождями сельхозугодий и гибель значительной части посевов. Внесла свою лепту коронавирусная инфекция, хотя до сих пор в КНДР официально признали лишь один случай заражения.

Фото nknews.org

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