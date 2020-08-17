Курс доллара продолжает падать: что будет с валютой в ближайшее время

Всю прошлую неделю курсы доллара и евро снижались. В выходные этот процесс продолжился. С пятницы, 14 августа, американская валюта подешевела на 6 копеек, а европейская — на 11 копеек. Так, 17 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,35 грн за доллар и 32,31 грн за евро. Наличные курсы иностранных валют за выходные также снизились на 5−7 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,25 грн, купить — по 27,49 грн; евро — сдать по 31,98 грн, купить — по 32,48 грн.

«Курс украинской гривни держится на достаточно уверенном уровне, торгуясь на отметке 27,33 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании Forex Club Андрей Войткив. - Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что Украина в первом полугодии 2020-го сократила экспорт товаров в Россию на 17% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а импорт — почти на 43%.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко ранее заявлял, что обеспокоен отрицательным торговым балансом с Россией, Беларусью и Казахстаном. Министр добавил, что Украина имеет отрицательный торговый баланс и с Евросоюзом.

Вместе с тем можно говорить о том, что на украинском валютном рынке сформировался довольно сильный восходящий тренд и гривня вскоре может продолжить свой подъем, стремясь к отметке 27,2 грн за доллар", — отметил эксперт.

Некоторые эксперты прогнозируют еще большее снижение курсов иностранных валют по отношению к гривне.

«Прошедшая неделя для гривни завершилась в зеленой зоне, ее курс вырос, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Евро закрыл неделю на уровне в 32,40 грн, доллар — на отметке 27,30 грн. Наличный рынок за этот период отметился снижением курса доллара на 30 копеек — до 27,20 грн за доллар. Положительная динамика гривни на прошлой неделе обусловлена снижением доллара на мировых рынках, этот факт и отыгрывается гривней.

На нынешней неделе эта тенденция будет продолжена. НБУ не участвует в торгах и не проводит активных интервенций. В тоже время участники рынка, которые ранее придерживали валюту, ожидая роста курса доллара, вынуждены ее продавать по более низким ценам. А снижение курса доллара только усиливает эти тенденции.

Середина августа зачастую сопровождается низкой активностью на валютном рынке. В связи с этим ожидать стремительных изменений на рынке не стоит. В течение нынешней недели, если не возникнет новых потрясений, гривня будет продолжать свое укрепление до отметки в 27 грн за доллар. Наличная гривня уже к концу недели приблизится к отметкам в 26,95 в продаже и 27,20 в покупке.

В паре с евро гривня еще в пятницу на межбанке тестировала отметку 32,30 грн. При этом условий для изменения текущей тенденции по евро пока нет. К концу нынешней недели мы имеем все шансы увидеть евро по 32 грн", — считает аналитик.

В нынешней финансово-экономической ситуации Нацбанк не намерен менять среднесрочную цель по инфляции, которая сейчас составляет 5% (±1%). По словам главы НБУ, стоит вопрос о том, чтобы привести инфляцию обратно к цели.

«Инфляция в годовом измерении составила 2,4%, — заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко. — В июле у нас была дефляция — 0,6%, что достаточно естественно для летних месяцев. В августе никаких инфляционных всплесков не ожидается. Хочу отметить, что инфляционные цели часто не меняются и нужен продолжительный период, чтобы «заякорить» инфляционные ожидания населения и бизнеса на уровне этой цели.

Если предприятия и граждане видят, что центральный банк ставит себе цель и исправно ее выполняет, то это рождает доверие к его политике, доверие к национальной валюте, дает возможность снижать стоимость денег в экономике.

С другой стороны, если часто менять цели и редко их достигать, то это не будет способствовать доверию к экономической политике государства, а, наоборот, будет мешать развитию экономики. Кроме того, планируемое повышение минимальной зарплаты с 4 700 до 5 000 гривен практически не отразится на общем уровне инфляции", — считает Кирилл Шевченко.

Представители президентской команды также уверяют, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на курс гривни и инфляцию.

«Президент находится в логике необходимости увеличения минимальных зарплат в стране хотя бы потому, что есть инфляция и как минимум должна быть корректировка на уровень инфляции, — сообщил в эфире канала „Украина 24“ советник президента Украины Олег Устенко. - Целью для увеличения минимальных зарплат президент выбрал бюджетников, живущих на минимальных доход, и 5-процентная корректировка должна немного облегчить им жизнь. Это не делает грандиозного скачка вперед, но в условиях глобального экономического кризиса и пандемии — это то, что можно сделать. Это будет стоить государственному бюджету около четырех миллиардов гривен», — признал эксперт.

Также советник президента ответил на критику повышения минимальных зарплат.

«Часто слышим в последнее время, что увеличение минимальной заработной платы может негативно сказаться на уровне тенизации украинской экономики, — считает Олег Устенко. - Но, когда речь идет о 5-процентном увеличении, я бы не ожидал, что возможно увеличение уровня «тени». Такие опасения были бы оправданны при повышении на 30% и более. Напротив, рост в 5% способствует уменьшению тенизации.

Параллельно я бы не связывал это с курсовыми или инфляционными рисками, о которых в последнее время говорят. Напомню, что сейчас Украина находится на историческом инфляционном минимуме, уровень инфляции — до 2%, поэтому 5-процентное увеличение минимальной зарплаты на инфляцию не повлияет", — отметил эксперт.

Стоит напомнить, что Верховная Рада Украины планирует проведение внеочередной сессии в конце августа. На ней нардепы рассмотрят президентский законопроект о внесении изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен уже с 1 сентября нынешнего года. Ранее правительство утвердило график, согласно которому минимальная зарплата должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года — до 6000 грн, с 1 июля 2021 года — до 6500 грн.

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