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Отказ от штурма изолятора в Минске показал предел, до которого готовы идти восставшие белорусы, — Альфред Кох

10:09 19 августа 2020
Альфред Кох

Многолюдный марш в Минске 17 августа завершился в стен Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Штурмовать ЦИП протестующие не стали. «Волонтеры, которые остановили демонстрантов, для удушения революции сделали больше, чем все белорусские омоновцы вместе взятые», — написал в соцсети бывший вице-премьер правительства РФ времен Ельцина Альфред Кох.

«Очень хочу ошибиться, но есть смутное подозрение, что белорусская резолюция — фсе.

Почему? Вот почему:

1. У революции не бывает перерывов. Она либо идет по нарастающей и заканчивается победой, либо она «берет перерыв» и заканчивается пшиком.

2. Отказ от штурма Окрестины показал предел, до которого готовы идти восставшие. Они дали себя уговорить волонтерам «не прыгать за флажки», и это обстоятельство будет иметь фатальные последствия: враг теперь знает, что их можно остановить угрозой расправы над заложниками. Так приготовьтесь: теперь этот шантаж власть будет тиражировать.

Короче: пока революция развивается в тех самоограничениях, которые полностью устраивают Лукашенко.

Все, что происходит, безусловно, наносит ему огромный ущерб (нет легитимности, международная изоляция и т. д.), но не добивает.

Сейчас он пересидит эту фазу и перейдет в наступление. Ей-ей. Эти волонтеры, которые остановили демонстрантов на подступах к Окрестине, для удушения революции сделали больше, чем все белорусские омоновцы вместе взятые.

Классический «казус с заложниками» опять сыграл свою зловещую роль и остановил расправу над бандитом.

Значит, теперь бандит будет брать заложников всегда. Почему нет, раз это работает?

Еще раз: я молю Бога, чтобы все, что я сейчас написал, оказалось чушью", — подытожил Альфред Кох на своей странице в Facebook.

Читайте в «ФАКТАХ» рассказ задержанного в Беларуси украинского журналиста — «В минском РУВД мне пришлось стоять 17 часов с поднятыми вверх руками», — Константин Реуцкий

Читайте также: Если Киев будет «жевать сопли», то Россия открыто введет армию на Донбасс, — Альфред Кох

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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