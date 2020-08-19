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Отказ от штурма изолятора в Минске показал предел, до которого готовы идти восставшие белорусы, — Альфред Кох
Многолюдный марш в Минске 17 августа завершился в стен Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Штурмовать ЦИП протестующие не стали. «Волонтеры, которые остановили демонстрантов, для удушения революции сделали больше, чем все белорусские омоновцы вместе взятые», — написал в соцсети бывший вице-премьер правительства РФ времен Ельцина Альфред Кох.
«Очень хочу ошибиться, но есть смутное подозрение, что белорусская резолюция — фсе.
Почему? Вот почему:
1. У революции не бывает перерывов. Она либо идет по нарастающей и заканчивается победой, либо она «берет перерыв» и заканчивается пшиком.
2. Отказ от штурма Окрестины показал предел, до которого готовы идти восставшие. Они дали себя уговорить волонтерам «не прыгать за флажки», и это обстоятельство будет иметь фатальные последствия: враг теперь знает, что их можно остановить угрозой расправы над заложниками. Так приготовьтесь: теперь этот шантаж власть будет тиражировать.
Короче: пока революция развивается в тех самоограничениях, которые полностью устраивают Лукашенко.
Все, что происходит, безусловно, наносит ему огромный ущерб (нет легитимности, международная изоляция
Сейчас он пересидит эту фазу и перейдет в наступление. Ей-ей. Эти волонтеры, которые остановили демонстрантов на подступах к Окрестине, для удушения революции сделали больше, чем все белорусские омоновцы вместе взятые.
Классический «казус с заложниками» опять сыграл свою зловещую роль и остановил расправу над бандитом.
Значит, теперь бандит будет брать заложников всегда. Почему нет, раз это работает?
Еще раз: я молю Бога, чтобы все, что я сейчас написал, оказалось чушью", — подытожил Альфред Кох на своей странице в Facebook.
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