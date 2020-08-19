Банки таки смогут конфисковать имущество должников по кредитам

«Закон предоставляет возможность абсолютно всем должникам не погашать полученные кредиты»

Закон был возвращен в парламент с замечаниями президента. В частности, Владимир Зеленский констатировал, что отдельные положения документа не согласуются с Конституцией Украины и законами Украины, а также не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, что является составляющей конституционного принципа верховенства права. Президент отметил, что данным законом фактически изменяются условия, при которых не может быть принудительно обращено взыскание (отчуждено без согласия собственника) на имущество (имущественные права) в соответствии с кредитным договором.

Так какие же юридические коллизии есть в законе, принятом парламентом, но ветированном президентом?

«Прежде всего это подпункт 2 пункта 1 данного закона, который изложен довольно неоднозначно, — сообщила «ФАКТАМ» адвокат юридической фирмы «Барген» Алла Мельниченко. — В новой редакции этот подпункт устанавливает достаточно общий запрет продажи любого имущества или имущественных прав без согласия владельца. Очевидно, что такая формулировка вызвала шквал критики и, как результат, наложение вето президента.

С чем это связано? Дело в том, что новая редакция не определяет четких условий и круга должников, в отношении которых будет действовать соответствующий запрет на отчуждение имущества. Это, в свою очередь, предоставляет «зеленый свет» абсолютно всем должникам — не платить за полученные кредиты, поскольку без их разрешения имущество не может быть принудительно отчуждено.

Новая редакция этого подпункта не содержит ни привязки к потребительскому кредитованию в иностранной валюте, ни предостережений относительно установления такого запрета в случае недостаточности средств от реализации предмета залога, как это было в предыдущей редакции. Кроме того, весьма неоднозначно выглядит формулировка, что «такое недвижимое имущество приобреталось частично или полностью за кредитные средства». В таком случае понятие «частично» каждый будет трактовать в свою пользу. Отсутствие определения конкретной доли кредитных средств в приобретении имущества также создает возможности для злоупотреблений", — считает Алла Мельниченко.

«Вступление в силу данного закона в его последней редакции могло привести к нарушению прав большого количества кредиторов»

Кроме того, оказалось, что данный закон противоречит другим законодательным актам.

«Крайне важным является и то, что данным законом фактически нивелируются путем отсрочки на неопределенное время их действия положения принятого в 2018 году Кодекса Украины по процедурам банкротства, касающиеся данных правоотношений, — рассказал «ФАКТАМ» советник юридической компании JN Legal Сергей Дахновский. — В частности, согласно этому кодексу, с 21 октября 2020 года теряли силу нормы закона, которыми вводился мораторий на принудительное отчуждение имущества, но при этом начинали действовать правила, определяющие достаточно четкий и сбалансированный как для должников, так и для кредиторов механизм реструктуризации ипотечных кредитов в иностранной валюте.

Исходя из этого следует признать, что принятым законом, на наш взгляд, создаются предпосылки того, что дальнейшее правовое урегулирование столь насущной и крайне щепетильной в социальном плане проблемы обеспечения валютных кредитов с учетом интересов как заемщиков, так и кредитных учреждений, фактически приостанавливается в своем развитии. Более того, в действующее правовое поле вносится неопределенность и двузначность норм, в том числе с точки зрения соблюдения паритетности сторон данных правоотношений и обеспечения обязательности исполнения судебных решений", — отметил Дахновский.

Так к каким же конкретным последствиям могло привести вступление в силу нового закона о продлении моратория на принудительное взыскание имущества должников по валютным кредитам?

«Вступление в силу данного закона в его последней редакции могло привести к нарушению прав большого количества кредиторов на принудительное исполнение решений по взысканию имущества, — отметил управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько. - Поскольку данная редакция закона предоставила бы возможность не только должникам по потребительским кредитам, а и должникам из других категорий дел по долговым и кредитным обязательствам избегать выполнения судебных решений, связанных с обращением взыскания на предмет ипотеки или залога»,

«Вообще непонятно, в чем была необходимость продолжения действия моратория»

Однако могли возникнуть и другие проблемы.

«Поскольку данным законом предполагается урегулирование правоотношений, возникших в связи с получением банковских кредитов в иностранной валюте и их обеспечением, то при оценке последствий его реализации следует вычленять как юридическую, так и экономическую составляющую, — уточнил Сергей Дахновский. - В частности, для должников, особенно недобросовестных, продление моратория — очередной карт-бланш, позволяющий не только и далее не платить долги, но и не искать приемлемых путей решения этой проблемы. В свою очередь кредиторы, даже при наличии у них всех правовых оснований, включая судебные решения, лишены правовых механизмов реального удовлетворения своих интересов.

При таких обстоятельствах вряд ли стоит рассчитывать на успешное восстановление программы ипотечного кредитования и его удешевление, о чем так много говорится в последнее время", — отметил юрист.

Стоит отметить, что ряд экспертов считает, что в нынешних условиях продлевать мораторий на отчуждение имущества должников вообще нет смысла.

«Непонятно, в чем состояла необходимость продолжения действия указанного моратория, — заявила Алла Мельниченко. — Ведь мораторий был введен еще 6 (!) лет назад. За это время многое изменилось. В октябре 2019 года начал действовать Кодекс Украины по процедурам банкротства, который является именно тем законом, который непосредственно регулирует процесс реструктуризации долгов по потребительским кредитам. Поэтому необходимость в продлении моратория вообще отсутствует».

Стоит напомнить, что Верховная Рада Украины внесла в Хозяйственный кодекс изменения, согласно которым банкам запрещено взимать штрафы, неустойку, пеню за просрочку платежей, накопленную как за время карантина, так и в 30-дневный период после его окончания.



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