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День хорош для шопинга и ремонта: гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Воскресенье, 23 августа, — в этот день хорошо пойдет работа, связанная с улучшением быта.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака.
ОВЕН
День благоприятен для решения бытовых вопросов. Время, проведенное в дружеской компании, подарит массу незабываемых впечатлений и надолго зарядит позитивными эмоциями.
ТЕЛЕЦ
Оптимизм и жизнерадостность помогут преодолеть любые преграды, которые могут возникнуть на вашем пути. День хорош для шопинга и начала ремонта.
БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит взваливать на свои плечи дополнительную ношу — вам бы сейчас со своей справиться. Сегодня желательно не нагружать желудок, исключите из рациона жирную и острую пищу.
РАК
День будет наполнен различными соблазнами. Старайтесь не поддаваться им и сумейте вовремя сказать себе «стоп» — это поможет избежать многих неприятностей.
ЛЕВ
Благодаря оптимистичному настрою сумеете быстро со всем расправиться. Старайтесь избегать физического и эмоционального перенапряжения, в противном случае проблем со здоровьем не избежать.
ДЕВА
Дел сегодня предстоит немало, поэтому следует составить план действий и четко его придерживаться, если хотите получить положительный результат. Воздержитесь от употребления солений и копченостей.
ВЕСЫ
Друзья поддержат во многих начинаниях или сами предложат вам что-то интересное. Важный разговор с родственниками старшего поколения желательно перенести на другой, более подходящий период.
СКОРПИОН
Активные действия сегодня вам противопоказаны. Желательно устроить себе полноценный отдых, чтобы набраться сил перед новыми свершениями.
СТРЕЛЕЦ
Представится шанс увеличить свои доходы, но деньги будут даваться довольно проблематично. Многим одиноким представителям знака звезды сулят успех в поисках своей второй половинки.
КОЗЕРОГ
Начало дня окажется более плодотворным, во всем сумеете добиться неплохих результатов. Вероятно получение заманчивого предложения, звезды советуют над ним долго не раздумывать.
ВОДОЛЕЙ
День больше подходит для отдыха, нежели для дела. Не задавайте слишком много вопросов, вы вряд ли получите на все ответы.
РЫБЫ
Сегодня старайтесь четко и ясно формулировать свои мысли, иначе может возникнуть недопонимание с окружающими. Проявите аккуратность при работе с острыми и режущими предметами.
Хорошего вам дня!
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