В сеть попали фото строительства запорожских мостов – темпы и масштабы впечатляют

Работы на строительстве мостов через два рукава Днепра в Запорожье ведутся круглосуточно и без выходных. На объекте работают около 500 мостостроителей и более 35 единиц тяжелой строительной техники, отдельные участки уже начали бетонировать. Запорожские мосты — один из самых дорогостоящих и важных для инфраструктуры Украины объектов всей программы «Велике Будівництво». На странице Юрия Голика в Facebook опубликованы впечатляющие фото возведения масштабного сооружения.



Известно, что в прошедшие выходные мостостроители забетонировали уже четвертую по счету захватку проезжей части съезда с моста через реку Старый Днепр. Сейчас осуществляется монтаж опалубки плиты проезжей части эстакады на подходах к мосту.

Параллельно на другой строительной площадке в районе Кривой Бухты идет установка двух стапелей, которые будут использоваться для сбора вантового моста через Днепр.

По плану, уже до конца 2020 года должно быть открыто движение по одной из сторон моста между Хортицким районом Запорожья и островом Хортица. В 2021 году мосты через оба рукава Днепра планируется достроить полностью.

Ранее уже сообщалось, что реализация президентской программы «Велике Будівництво» позволит «сшить» страну качественными дорогами и дать толчок развитию всей экономики. Для выполнения программы в 2020 году выделено рекордное финансирование более 100 млрд гривен.



605

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter