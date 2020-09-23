В порту «Южный» танкеры с аммиаком сопровождает непригодный для такой работы буксир

22 сентября в порту «Южный» первую проводку осуществил буксир «Витязь», признанный непригодным для осуществления противопожарной безопасности. «Витязь» швартовал танкер Gaz Serenity, который встал на причал Одесского припортового завода под загрузку аммиаком. Об этом сообщило интернет-издание Delo.ua, ссылаясь на акт проверки буксира представителями Южненского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Однако вопреки решению комиссии, как пишет Delo.ua, глава Южненского филиала АМПУ подписал приказ о назначении «Витязя» буксиром пожарной безопасности. К слову, согласно законодательству, такие решения в портах должны принимать капитаны.

Напомним, порт «Южный» является критично опасным предприятием: он находится всего в 20 километрах от Одессы. Кроме того, рядом проходит железная дорога, где осуществляется отгрузка карбамида. Также в непосредственной близости расположен Одесский припортовый завод, на котором происходит разгрузка аммиака и селитры. После мощного взрыва в Ливане, который разрушил половину Бейрута, массмедиа писали о том, что в Николаеве могут храниться тысячи тонн аммиачной селитры. По данным ливийских властей, именно это вещество «рвануло» в порту.

«Витязь» пришел в порт по заявке компании «Аксон Шиппинг», якобы аффилированной, по информации СМИ, с бывшим директором ОПЗ Сергеем Назаренко. Его очевидную техническую непригодность признают и эксперты, и профильная комиссия, тем не менее буксир получил разрешение на работу. Такое халатное решение вызвало возмущение местных жителей, которые выходили на пикеты и обратились с коллективным письмом к руководителю Широкова — Александру Голодницкому.

Тем не менее «Витязь» вышел на работу. Правда, не буксиром пожарной безопасности, а швартовщиком. Для швартовых работ «Витязь» пригоден плохо — это одновинтовой и маломаневренный буксир, который банально может повредить судно из-за своей слабой поворотливости. Вероятно, именно публичный скандал вынудил местных чиновников вызвать в порт «Южный» еще один буксир из Николаева — «Килби».

«Килби» не оснащен средствами пожаротушения в соответствии с требованиями правил Регистра судоходства Украины для обеспечения борьбы с пожарами на сторонних судах и объектах, не имеет в основном символе класса Регистра судоходства Украины знака оснащенности судна средствами борьбы с пожарами на других судах и, соответственно, не имеет права тушить пожары на других судах.

Кроме того, в нарушение Обязательных постановлений по морскому порту «Южный» для проведения швартовки и отшвартовки судна — газовоза Gaz Serenity — 21 и 22 сентября 2020 г. был допущен неисправный буксир MIDAS, члены экипажа которого не прошли курс обучения по обслуживанию судов — газовозов.

По оценкам экспертов, средняя рыночная цена буксирной проводки такого судна, как Gaz Serenity, — порядка 40 тысяч долларов за постановку, и столько же — за выход из порта. При этом за аренду того же «Витязя» государственный порт «Усть-Дунайск» получает около 400 долларов в сутки.

Вероятно, именно очевидная маржинальность такой работы и является причиной регулярных коррупционных скандалов, которые возникают вокруг буксирного рынка.

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