Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что «Укргидроэнерго» переподчиняют Кабмину в рамках выполнения Третьего энергопакета, не соответствует действительности. Такое мнение высказал эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев, комментируя заявление Дениса Шмыгаля.

«При чем здесь „Укргидроэнерго“ к Третьему энергетическому пакету? Я вообще не понимаю, как они между собой связаны? Третий энергетический пакет подразумевает, что предприятия должны быть корпоратизированы. Но „Укргидроэнерго“ уже давно корпоратизировано. Есть наблюдательный совет, правление. Если бы речь шла об „Энергоатоме“, я бы еще мог понять, потому что „Энергоатом“ — государственное предприятие, что как раз не соответствует всем международным обязательствам. В чем собственно суть — энергетические предприятия должны быть акционерными обществами. То есть они не могут быть госпредприятиями. Да, они могут быть акционерными обществами, на 100% принадлежащими государству, — здесь таких ограничений нет. Но когда речь идет не о госпредприятиях, а корпоратизированных… Я, честно говоря, не знал, что премьер имел ввиду», — заявил Геннадий Рябцев.

По мнению эксперта, целью передачи «Укргидроэнерго» в управление Кабинета министров может быть последующая «передача» государственной компании частным коммерческим структурам.

«Не исключено, что это делается для того, чтобы отдать контроль над „Укргидроэнерго“ кому-то еще. Кому — не знаю. Дело в том, что у нас очень часто происходит так, что сначала предприятие корпоратизируется, потом часть акций передается некой коммерческой структуре, потом эта коммерческая структура захватывает руководство, потом производится дополнительная эмиссия акций. И потом оказывается, что у государства вообще ничего нет», — прокомментировал ситуацию Геннадий Рябцев.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переподчинение «Укргидроэнерго» Кабинету министров проводится в исполнение требований Третьего энергетического энергопакета.

Напомним, ранее «Українські новини» сообщили, что министр энергетики Ольга Буславец не разделяет намерений премьер-министра Дениса Шмыгаля забрать под прямое управление Кабмина компанию «Укргидроэнерго». Как отмечается в материале, такое решение может быть принято в интересах другого игрока рынка — бизнесмена Рината Ахметова.

Напомним, «Укргидроэнерго» является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик. Первое полугодие 2020 г компания закончила с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатила в бюджет 1 млрд грн дивидендов. Другие государственные компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток «Укрэнерго» составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК «Энергоатом» — 2,65 млрд грн, убыток «Центрэнерго» — 493 млн грн.

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