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Политика

Парламентскую фракцию "слуг народа" вывезут на Донбасс: что происходит

16:53 29 сентября 2020
Самолет

Фракция парламентского монобольшинства планирует провести выездное заседание на Донбассе, где российские военные продолжают устраивать вооруженные провокации. Как сообщил журналистам лидер фракции Давид Арахамия, народные избранники отправятся по сути на линию разграничения.

«Слуга народа» планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", — цитирует Арахамию Интерфакс-Украина.

По словам политика, заседание состоится на следующей неделе, тем не менее по информации канала PavlovskyNEWS, самолет с депутатами вылетит на Донбасс для инспекции региона уже в пятницу, 2 октября.

Депутатам, которые согласятся на поездку, предстоит разъехаться по региону в зоне конфликта для «анализа общей картины».

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил, что «мир, обещаемый Зеленским, — это скрытая форма войны», и что у руководства страны нет четкой стратегии освобождения временно оккупированных Донбасса и Крыма,

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Парламентскую фракцию "слуг народа" вывезут на Донбасс: что происходит

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